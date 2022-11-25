Владимир Путин встретился с матерями участников СВО: главные заявления

25 ноября 2022 в 22:33 Размер текста - 17 +

Государство обязано помочь в реабилитации военнослужащим, которые вернутся с фронта, заявил Путин Фото: официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Мобилизация в России Президент России Владимир Путин сегодня накануне праздника Дня Матери провел встречу с матерями участников специальной военной операции на Украине. URA.RU собрал главное из заявлений российского президента. Владимир Путин выразил сожаление с тем, что воссоединение Донбасса с Россией не произошло еще раньше. В 2014 году была надежда на то, что по ситуации в Донбассе удастся договориться.

Россия на Украине воюет не с украинцами. Она ведет борьбу с теми, кто их использует в качестве пушечного мяса.

В России хотят ввести льготы для жителей Донбасса. Под нее должны попасть те, кто участвовал в защите региона с 2014 года.

Государство должно оказать помощь в реабилитации вернувшихся военнослужащих с фронта. Помощь будет заключаться также в обучении и дальнейшем трудоустройстве.

Противник оказывает воздействие в информационном пространстве, принижая заслуги солдат на спецоперации. Но, несмотря на это, Россия добьется всех своих целей.

Необходимо обратить внимание на обеспечение военных на передовой горячим питанием. Это важный вопрос, который требует дополнительной работы.

Россия представляет собой не только территорию. Россия — это люди и традиции, которые передаются из поколения в поколение.

Власти не отменяют своих планов по развитию страны, экономики и социальной сферы. Несмотря на проведение спецоперации, все планы будут реализованы.

Чиновники не должны относится к рядовым россиянам со снисхождением. И большие начальники, и руководители поменьше, и рядовые граждане представляют один народ.

Президент России Владимир Путин сегодня накануне праздника Дня Матери провел встречу с матерями участников специальной военной операции на Украине. URA.RU собрал главное из заявлений российского президента.