Владимир Путин встретился с матерями участников СВО: главные заявления

Государство обязано помочь в реабилитации военнослужащим, которые вернутся с фронта, заявил Путин
новость из сюжетаМобилизация в России
Президент России Владимир Путин сегодня накануне праздника Дня Матери провел встречу с матерями участников специальной военной операции на Украине. URA.RU собрал главное из заявлений российского президента.
- Владимир Путин выразил сожаление с тем, что воссоединение Донбасса с Россией не произошло еще раньше. В 2014 году была надежда на то, что по ситуации в Донбассе удастся договориться.
- Россия на Украине воюет не с украинцами. Она ведет борьбу с теми, кто их использует в качестве пушечного мяса.
- В России хотят ввести льготы для жителей Донбасса. Под нее должны попасть те, кто участвовал в защите региона с 2014 года.
- Государство должно оказать помощь в реабилитации вернувшихся военнослужащих с фронта. Помощь будет заключаться также в обучении и дальнейшем трудоустройстве.
- Противник оказывает воздействие в информационном пространстве, принижая заслуги солдат на спецоперации. Но, несмотря на это, Россия добьется всех своих целей.
- Необходимо обратить внимание на обеспечение военных на передовой горячим питанием. Это важный вопрос, который требует дополнительной работы.
- Россия представляет собой не только территорию. Россия — это люди и традиции, которые передаются из поколения в поколение.
- Власти не отменяют своих планов по развитию страны, экономики и социальной сферы. Несмотря на проведение спецоперации, все планы будут реализованы.
- Чиновники не должны относится к рядовым россиянам со снисхождением. И большие начальники, и руководители поменьше, и рядовые граждане представляют один народ.