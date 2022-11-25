Владимир Путин встретился с матерями участников СВО: главные заявления

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Государство обязано помочь в реабилитации военнослужащим, которые вернутся с фронта, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Президент России Владимир Путин сегодня накануне праздника Дня Матери провел встречу с матерями участников специальной военной операции на Украине. URA.RU собрал главное из заявлений российского президента.

  • Владимир Путин выразил сожаление с тем, что воссоединение Донбасса с Россией не произошло еще раньше. В 2014 году была надежда на то, что по ситуации в Донбассе удастся договориться.
  • Россия на Украине воюет не с украинцами. Она ведет борьбу с теми, кто их использует в качестве пушечного мяса.
  • В России хотят ввести льготы для жителей Донбасса. Под нее должны попасть те, кто участвовал в защите региона с 2014 года.
  • Государство должно оказать помощь в реабилитации вернувшихся военнослужащих с фронта. Помощь будет заключаться также в обучении и дальнейшем трудоустройстве.
  • Противник оказывает воздействие в информационном пространстве, принижая заслуги солдат на спецоперации. Но, несмотря на это, Россия добьется всех своих целей.
  • Необходимо обратить внимание на обеспечение военных на передовой горячим питанием. Это важный вопрос, который требует дополнительной работы.
  • Россия представляет собой не только территорию. Россия — это люди и традиции, которые передаются из поколения в поколение.
  • Власти не отменяют своих планов по развитию страны, экономики и социальной сферы. Несмотря на проведение спецоперации, все планы будут реализованы.
  • Чиновники не должны относится к рядовым россиянам со снисхождением. И большие начальники, и руководители поменьше, и рядовые граждане представляют один народ.
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Президент России Владимир Путин сегодня накануне праздника Дня Матери провел встречу с матерями участников специальной военной операции на Украине. URA.RU собрал главное из заявлений российского президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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