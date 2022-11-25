25 ноября 2022

Молодому курганцу светит 20 лет за попытку сбыть героин

Задержан 20-летний подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция оппозиции с фонариками. Пермь, полицейская машина, полиция
Молодой подозреваемый сейчас задержан Фото:

Курганские полицейские задержали 20-летнего молодого человека, которого подозревают в попытке сбыть наркотические вещества. Такая информация опубликована на сайте УМВД России по Пермскому краю.

«В ходе личного досмотра у гражданина обнаружено и изъято наркотическое средство — героин, общим весом 4,67 грамма. Злоумышленник хранил вещество с целью дальнейшего сбыта наркозависимым. Еще примерно одну треть грамма полицейские обнаружили в тайнике в ходе осмотра места происшествия. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — лишение свободы на срок до 20 лет», — поясняют в пресс-службе ведомства.

В настоящее время молодой человек задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

О несовершеннолетнем жителе Курганской области, которого задержали правоохранители, URA.RU писало ранее. Гражданина подозревали в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Корреспонденты агентства сообщали также о курганским полицейских, которые сожгли 60 кг наркотиков. Они являлись вещественными доказательствами.

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Курганские полицейские задержали 20-летнего молодого человека, которого подозревают в попытке сбыть наркотические вещества. Такая информация опубликована на сайте УМВД России по Пермскому краю. «В ходе личного досмотра у гражданина обнаружено и изъято наркотическое средство — героин, общим весом 4,67 грамма. Злоумышленник хранил вещество с целью дальнейшего сбыта наркозависимым. Еще примерно одну треть грамма полицейские обнаружили в тайнике в ходе осмотра места происшествия. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — лишение свободы на срок до 20 лет», — поясняют в пресс-службе ведомства. В настоящее время молодой человек задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. О несовершеннолетнем жителе Курганской области, которого задержали правоохранители, URA.RU писало ранее. Гражданина подозревали в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Корреспонденты агентства сообщали также о курганским полицейских, которые сожгли 60 кг наркотиков. Они являлись вещественными доказательствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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