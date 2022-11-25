Командование ЦВО отметило работу мобилизованных механиков, работающих круглосуточно. Видео

26 ноября 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

Командование ЦВО довольно работой мобилизованных автослесарей и автомехаников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командование Центрального военного округа (ЦВО) отметило высокую эффективность работы мобилизованных военнослужащих в ремонтных подразделениях, выполняющих круглосуточный ремонт техники в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в официальном telegram-канале. «Мобилизованные автослесари и автоэлектрики пополнили ремонтные подразделения ЦВО. Они выполняют плановое обслуживание и восстановление систем, узлов, агрегатов и вооружения автобронетанковой техники. После ремонта техника отправляется на ходовые испытания, а затем обратно на передовую», — говорится в сообщении. Командование считает, что механики успешно влились в подразделения ЦВО. Военнослужащий, попавший в одно из подразделений ЦВО заявил, что не испытывает трудностей в работе. «Основное оружие мое — это гаечные ключи, при помощи которых занимаюсь ремонтом техники, в основном двигателями КАМАЗов. На гражданке делал то же самое, для меня ничего нового в работе. Все привычно», — сказал военнослужащий Михаил. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми последних лет. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации, она закончилась 28 октября. В общей сложности на военную службу было призвано около 300 тысяч резервистов.

Командование Центрального военного округа (ЦВО) отметило высокую эффективность работы мобилизованных военнослужащих в ремонтных подразделениях, выполняющих круглосуточный ремонт техники в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в официальном telegram-канале. «Мобилизованные автослесари и автоэлектрики пополнили ремонтные подразделения ЦВО. Они выполняют плановое обслуживание и восстановление систем, узлов, агрегатов и вооружения автобронетанковой техники. После ремонта техника отправляется на ходовые испытания, а затем обратно на передовую», — говорится в сообщении. Командование считает, что механики успешно влились в подразделения ЦВО. Военнослужащий, попавший в одно из подразделений ЦВО заявил, что не испытывает трудностей в работе. «Основное оружие мое — это гаечные ключи, при помощи которых занимаюсь ремонтом техники, в основном двигателями КАМАЗов. На гражданке делал то же самое, для меня ничего нового в работе. Все привычно», — сказал военнослужащий Михаил. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми последних лет. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации, она закончилась 28 октября. В общей сложности на военную службу было призвано около 300 тысяч резервистов.