Курганец похвастался крупным уловом карасей. Фото

28 ноября 2022 в 01:51 Размер текста - 17 +

Житель Кургана рассказал о крупном улове Фото: Алексей Андронов © URA.RU Более пятидесяти карасей жителю Курган удалось поймать за несколько часов во время отдыха с женой и дочкой. Он похвастался крупным уловом в соцсети. «Выбрали водоем — Яровое. В полдесятого были на льду, ловили часов до двух. Улов составил 54 неплохих карасика. Были на первой стоянке за деревней, ловили на мотыля (опарыш игнорировался рыбой), клев равномерно был весь период», — написал Сергей Степанов в группе «Рыбалка в Кургане 45 RUS». О том, что курганец поехал открывать сезон зимней рыбалки в Костанайскую область (Казахстан), URA.RU писало ранее. По словам рыбака, за два дня ему удалось поймать около 20 щук. Корреспонденты агентства сообщали также, что в ноябре в Лебяжьевском округе (Курганcкая область) на озере Дуришкино местные рыбаки нашли место с хорошим клевом. Курганский рыбак выложил фото улова в соцсети Фото: VK «Рыбалка В Кургане 45 RUS»

Более пятидесяти карасей жителю Курган удалось поймать за несколько часов во время отдыха с женой и дочкой. Он похвастался крупным уловом в соцсети. «Выбрали водоем — Яровое. В полдесятого были на льду, ловили часов до двух. Улов составил 54 неплохих карасика. Были на первой стоянке за деревней, ловили на мотыля (опарыш игнорировался рыбой), клев равномерно был весь период», — написал Сергей Степанов в группе «Рыбалка в Кургане 45 RUS». О том, что курганец поехал открывать сезон зимней рыбалки в Костанайскую область (Казахстан), URA.RU писало ранее. По словам рыбака, за два дня ему удалось поймать около 20 щук. Корреспонденты агентства сообщали также, что в ноябре в Лебяжьевском округе (Курганcкая область) на озере Дуришкино местные рыбаки нашли место с хорошим клевом.