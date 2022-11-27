27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Курганец похвастался крупным уловом карасей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , зимняя рыбалка, улов, рыба
Житель Кургана рассказал о крупном улове Фото:

Более пятидесяти карасей жителю Курган удалось поймать за несколько часов во время отдыха с женой и дочкой. Он похвастался крупным уловом в соцсети.

«Выбрали водоем — Яровое. В полдесятого были на льду, ловили часов до двух. Улов составил 54 неплохих карасика. Были на первой стоянке за деревней, ловили на мотыля (опарыш игнорировался рыбой), клев равномерно был весь период», — написал Сергей Степанов в группе «Рыбалка в Кургане 45 RUS».

О том, что курганец поехал открывать сезон зимней рыбалки в Костанайскую область (Казахстан), URA.RU писало ранее. По словам рыбака, за два дня ему удалось поймать около 20 щук. Корреспонденты агентства сообщали также, что в ноябре в Лебяжьевском округе (Курганcкая область) на озере Дуришкино местные рыбаки нашли место с хорошим клевом.

Курганский рыбак выложил фото улова в соцсети
Фото:

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Более пятидесяти карасей жителю Курган удалось поймать за несколько часов во время отдыха с женой и дочкой. Он похвастался крупным уловом в соцсети. «Выбрали водоем — Яровое. В полдесятого были на льду, ловили часов до двух. Улов составил 54 неплохих карасика. Были на первой стоянке за деревней, ловили на мотыля (опарыш игнорировался рыбой), клев равномерно был весь период», — написал Сергей Степанов в группе «Рыбалка в Кургане 45 RUS». О том, что курганец поехал открывать сезон зимней рыбалки в Костанайскую область (Казахстан), URA.RU писало ранее. По словам рыбака, за два дня ему удалось поймать около 20 щук. Корреспонденты агентства сообщали также, что в ноябре в Лебяжьевском округе (Курганcкая область) на озере Дуришкино местные рыбаки нашли место с хорошим клевом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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