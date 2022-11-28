В спорткомплексе курганского депутата тренировали тюменских боксеров

28 ноября 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

На базе спорткомплекса Ильтякова занимались тюменские боксеры (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На базе спортивного комплекса депутата Курганской областной думы Дмитрия Ильтякова «Велес» прошли занятия боксеров из спортшколы №3 города Тюмень. Об этом сообщается на сервисе СБИС. «Предмет договора: услуги по организации и проведению тренировочных мероприятий спортсменов отделения бокса. Заказчик: спортивная школа №3 города Тюмень. Место поставки: Курганская область, Кетовский район, село Темляково. Спортивно-оздоровительная база „Велес“», — указано в документах на сайте. Согласно договору между «Велесом» и администрацией школы, в спорткомплексе Ильтякова занимались шесть человек. Тренировки тюменских боксеров проходили с 29 октября по 7 октября. Всего спортшкола заплатила за нахождение и тренировки на базе комплекса 150 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане закрыли организацию, из которой ушел депутат облдумы Дмитрий Ильтяков. В городе закрыли областную федерацию бокса. Она прекратила свою деятельность с 18 апреля. Ранее с поста председателя организации ушел депутат.

На базе спортивного комплекса депутата Курганской областной думы Дмитрия Ильтякова «Велес» прошли занятия боксеров из спортшколы №3 города Тюмень. Об этом сообщается на сервисе СБИС. «Предмет договора: услуги по организации и проведению тренировочных мероприятий спортсменов отделения бокса. Заказчик: спортивная школа №3 города Тюмень. Место поставки: Курганская область, Кетовский район, село Темляково. Спортивно-оздоровительная база „Велес“», — указано в документах на сайте. Согласно договору между «Велесом» и администрацией школы, в спорткомплексе Ильтякова занимались шесть человек. Тренировки тюменских боксеров проходили с 29 октября по 7 октября. Всего спортшкола заплатила за нахождение и тренировки на базе комплекса 150 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане закрыли организацию, из которой ушел депутат облдумы Дмитрий Ильтяков. В городе закрыли областную федерацию бокса. Она прекратила свою деятельность с 18 апреля. Ранее с поста председателя организации ушел депутат.