Тюменские власти выделят полмиллиарда для обеспечения безопасности авиапассажиров

Власти вложат дополнительные 500 млн рублей в терминал тюменского аэропорта Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Инвестиции из областного бюджета в уставной капитал АО «Терминал — Рощино» хотят увеличить на 500 млн рублей, доведя их до миллиарда в 2022 году. Об этом говорится в проекте закона, который должен внести изменения в бюджет текущего года.

«Внести изменения в закон „Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов“. Учесть, что в составе расходов областного бюджета по подразделу „Другие вопросы в области национальной экономики“ в 2022 году предусмотрены бюджетные инвестиции в уставный капитал акционерного общества „Терминал-Рощино“, в сумме 1 000 000 тысяч рублей», — говорится в законопроекте властей региона. Документ есть в распоряжении URA.RU.

В действующей редакции областного закона о бюджете предусмотрены инвестиции в 500 млн рублей. Таким образом, вклад региона в уставной капитал увеличивают вдвое. Как говорится в документе, деньги направляются на обеспечение безопасности полетов, повышение качества аэропортного обслуживания, а также обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

На какие конкретно мероприятия пустят бюджетные средства в законопроекте не сообщается. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ ожидается.