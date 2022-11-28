Жителей Тюменской области временно оставят без телевидения

29 ноября 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

У жителей Тюмени и нескольких районов области не будут работать ТВ и радио Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюменском, Бердюжском, Викуловском и Сорокинском районах Тюменской области с 20 по 28 декабря произойдут перерывы в вещании телевидения и радио. Об этом URA.RU сообщили в «Российской телевизионной и радиовещательной сети». «С 20 по 28 декабря в Тюменском, Бердюжском, Викуловском и Сорокинском районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. Причина — проведение профилактических работ. Приносим извинения за возможные неудобства», — сообщает РТРС. График отключений следующий: Тюмень — 21 декабря с 8:00 до 12:00 не будет транслироваться радио «Комсомольская правда»;

Бердюжский район — 20 декабря с 11:00 до 17:00, перерыв в трансляции «Радио России», первого (бесплатного) и второго (цифрового) мультиплексов;

Викуловский район — 23 декабря с 11:00 до 17:00, те же перебои, что в Бердюжском районе;

Сорокинский район — 28 декабря с 11:00 до 17:00, аналогично с Бердюжским и Викуловским районами.

В Тюменском, Бердюжском, Викуловском и Сорокинском районах Тюменской области с 20 по 28 декабря произойдут перерывы в вещании телевидения и радио. Об этом URA.RU сообщили в «Российской телевизионной и радиовещательной сети». «С 20 по 28 декабря в Тюменском, Бердюжском, Викуловском и Сорокинском районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. Причина — проведение профилактических работ. Приносим извинения за возможные неудобства», — сообщает РТРС. График отключений следующий: