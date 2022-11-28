28 ноября 2022

Жителей Тюменской области временно оставят без телевидения

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У жителей Тюмени и нескольких районов области не будут работать ТВ и радио Фото:

В Тюменском, Бердюжском, Викуловском и Сорокинском районах Тюменской области с 20 по 28 декабря произойдут перерывы в вещании телевидения и радио. Об этом URA.RU сообщили в «Российской телевизионной и радиовещательной сети».

«С 20 по 28 декабря в Тюменском, Бердюжском, Викуловском и Сорокинском районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. Причина — проведение профилактических работ. Приносим извинения за возможные неудобства», — сообщает РТРС.

График отключений следующий:

  • Тюмень — 21 декабря с 8:00 до 12:00 не будет транслироваться радио «Комсомольская правда»;
  • Бердюжский район — 20 декабря с 11:00 до 17:00, перерыв в трансляции «Радио России», первого (бесплатного) и второго (цифрового) мультиплексов;
  • Викуловский район — 23 декабря с 11:00 до 17:00, те же перебои, что в Бердюжском районе;
  • Сорокинский район — 28 декабря с 11:00 до 17:00, аналогично с Бердюжским и Викуловским районами.

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В Тюменском, Бердюжском, Викуловском и Сорокинском районах Тюменской области с 20 по 28 декабря произойдут перерывы в вещании телевидения и радио. Об этом URA.RU сообщили в «Российской телевизионной и радиовещательной сети». «С 20 по 28 декабря в Тюменском, Бердюжском, Викуловском и Сорокинском районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. Причина — проведение профилактических работ. Приносим извинения за возможные неудобства», — сообщает РТРС. График отключений следующий:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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