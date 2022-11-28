Жителей Тюменской области временно оставят без телевидения

У жителей Тюмени и нескольких районов области не будут работать ТВ и радио
В Тюменском, Бердюжском, Викуловском и Сорокинском районах Тюменской области с 20 по 28 декабря произойдут перерывы в вещании телевидения и радио. Об этом URA.RU сообщили в «Российской телевизионной и радиовещательной сети».
«С 20 по 28 декабря в Тюменском, Бердюжском, Викуловском и Сорокинском районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. Причина — проведение профилактических работ. Приносим извинения за возможные неудобства», — сообщает РТРС.
График отключений следующий:
- Тюмень — 21 декабря с 8:00 до 12:00 не будет транслироваться радио «Комсомольская правда»;
- Бердюжский район — 20 декабря с 11:00 до 17:00, перерыв в трансляции «Радио России», первого (бесплатного) и второго (цифрового) мультиплексов;
- Викуловский район — 23 декабря с 11:00 до 17:00, те же перебои, что в Бердюжском районе;
- Сорокинский район — 28 декабря с 11:00 до 17:00, аналогично с Бердюжским и Викуловским районами.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii