В пермском ТРЦ открылся новый сетевой магазин бижутерии

Новый магазин открылся в ТРЦ «Планета» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В пермском ТРЦ «Планета открылся сетевой магазин бижутерии и аксессуаров Kelly Charm. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра.

«В Kelly Charm представлен широкий ассортимент бижутерии, аксессуаров для волос, клатчей, рюкзаков. Также в магазине можно приобрести шапки, шарфы, разноцветные носки с рисунками, теплые наушники, солнцезащитные очки и зонты», — указано в пресс-релизе.

Магазин открылся на первом этаже. Его площадь составляет 30 квадратных метров. Магазины сети работают также в других городах России — Уфе, Оренбурге и т. д. Ранее URA.RU сообщало об открытии еще нескольких магазинов. В выходные в ТРЦ «Планета» открылись также магазин MOVE со спортивной одеждой и магазин Raklanova с одеждой пермского дизайнера.