28 ноября 2022

В пермском ТРЦ открылся новый сетевой магазин бижутерии

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, автомобили, виды перми, парковка, трц планета, трц планета
Новый магазин открылся в ТРЦ «Планета» Фото:

В пермском ТРЦ «Планета открылся сетевой магазин бижутерии и аксессуаров Kelly Charm. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра.

«В Kelly Charm представлен широкий ассортимент бижутерии, аксессуаров для волос, клатчей, рюкзаков. Также в магазине можно приобрести шапки, шарфы, разноцветные носки с рисунками, теплые наушники, солнцезащитные очки и зонты», — указано в пресс-релизе.

Магазин открылся на первом этаже. Его площадь составляет 30 квадратных метров. Магазины сети работают также в других городах России — Уфе, Оренбурге и т. д. Ранее URA.RU сообщало об открытии еще нескольких магазинов. В выходные в ТРЦ «Планета» открылись также магазин MOVE со спортивной одеждой и магазин Raklanova с одеждой пермского дизайнера.

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В пермском ТРЦ «Планета открылся сетевой магазин бижутерии и аксессуаров Kelly Charm. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра. «В Kelly Charm представлен широкий ассортимент бижутерии, аксессуаров для волос, клатчей, рюкзаков. Также в магазине можно приобрести шапки, шарфы, разноцветные носки с рисунками, теплые наушники, солнцезащитные очки и зонты», — указано в пресс-релизе. Магазин открылся на первом этаже. Его площадь составляет 30 квадратных метров. Магазины сети работают также в других городах России — Уфе, Оренбурге и т. д. Ранее URA.RU сообщало об открытии еще нескольких магазинов. В выходные в ТРЦ «Планета» открылись также магазин MOVE со спортивной одеждой и магазин Raklanova с одеждой пермского дизайнера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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