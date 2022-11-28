Жители Тюменского района замерзают в квартирах

В квартирах жителей Богандинки -10 градусов Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В поселке Богандинский Тюменского района два многоквартирных дома остались без отопления. Об этом URA.RU рассказали жители домов на ул. Звездной, 1 и ул. Звездной, 2. По словам жителей, дома находятся на балансе Министерства обороны РФ из-за ранее располагавшихся в селе ракетных войск.

«Здесь живут и старики, и дети, а в квартирах на данный момент -10 градусов. Министерство обороны хочет снять нас с баланса, предлагают переехать в Десятый городок, напротив поселка. Но там квартиры намного хуже наших: старые и разваливающиеся. Администрация поселка бездействует. Чиновники назначают встречи и не приходят. Но мы терпим, потому что не хотим покидать свои дома», — рассказывает Ирина Устюжанина, жительница одного из многоквартирных домов, в котором отсутствует отопление.

Корреспондент URA.RU связался с главой Богандинского муниципального образования Ольгой Матовой по телефону. Женщина попросила перезвонить ей, после чего отключила мобильный телефон. Оперативный комментарий получить не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что индустриальный парк «Богандинский» включили в федеральный реестр Минпромторга России. Губернатор Тюменской области Александр Моор уверял, что в него могут вложиться иностранные инвесторы.