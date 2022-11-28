Музей в Перми запускает программу арт-релаксации

Лепка поможет расслабиться и справиться с эмоциями Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермский музей современного искусства PERMM запускает новое направление работы. Здесь можно пройти сеанс арт-релаксации с лепкой из глины.

«Приглашаем на первую программу арт-релаксации для взрослых с интуитивной лепкой из природной глины», — говорится на сайте музея. Отмечается, что программа разработан совместно с психологом. Первый сеанс состоится 30 ноября.

Психолог в PERMM ранее уже работал на художественной выставке Вадима Михайлова. Ольга Копылова в октябре помогала зрителям прожить созданные художником образы.