28 ноября 2022

Музей в Перми запускает программу арт-релаксации

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Подготовка к художественной акции «Памятник Владимира поставленный земляками без согласований в Перми 12 апреля 2018 года». Пермь, скульптура, лепка
Лепка поможет расслабиться и справиться с эмоциями Фото:

Пермский музей современного искусства PERMM запускает новое направление работы. Здесь можно пройти сеанс арт-релаксации с лепкой из глины.

«Приглашаем на первую программу арт-релаксации для взрослых с интуитивной лепкой из природной глины», — говорится на сайте музея. Отмечается, что программа разработан совместно с психологом. Первый сеанс состоится 30 ноября.

Психолог в PERMM ранее уже работал на художественной выставке Вадима Михайлова. Ольга Копылова в октябре помогала зрителям прожить созданные художником образы.

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Пермский музей современного искусства PERMM запускает новое направление работы. Здесь можно пройти сеанс арт-релаксации с лепкой из глины. «Приглашаем на первую программу арт-релаксации для взрослых с интуитивной лепкой из природной глины», — говорится на сайте музея. Отмечается, что программа разработан совместно с психологом. Первый сеанс состоится 30 ноября. Психолог в PERMM ранее уже работал на художественной выставке Вадима Михайлова. Ольга Копылова в октябре помогала зрителям прожить созданные художником образы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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