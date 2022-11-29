Власти поделились видео подготовки артиллеристов на полигоне под Челябинском

Мобилизованных обучают артиллерийскому делу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На полигоне танковой дивизии в Чебаркуле (Челябинская область) мобилизованные артиллеристы продолжают прохождение боевого слаживания. Власти региона поделились кадрами подготовки.

Мобилизованных учат пользоваться средствами артиллерийской разведки. Им объясняют, как использовать буссоль и лазерный прибор разведки (ЛПР). Мобилизованные ведут стрельбу из РСЗО «Смерч», выполненной на базе «Урала». Выставляя прицел по полученным координатам, они уничтожают условную силу противника.

Опытные инструкторы доступно объясняют военнослужащим все тонкости артиллерийского ремесла. Помогают добиться точности в расчетах.

Также на полигоне военнослужащие проходят стрелковую подготовку. Их обучают тактике ведения боя в группах, учат саперно-инженерному делу. Также на полигоне развернута подготовка танкистов.

Лагерь для мобилизованных был построен всего за 12 дней. В строительстве приняли участие многие компании региона. Он получил статус Всероссийского.