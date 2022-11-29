29 ноября 2022

Власти поделились видео подготовки артиллеристов на полигоне под Челябинском

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, мобилизация, мобилизованные, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия, подготовка военных
Мобилизованных обучают артиллерийскому делу Фото:
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На полигоне танковой дивизии в Чебаркуле (Челябинская область) мобилизованные артиллеристы продолжают прохождение боевого слаживания. Власти региона поделились кадрами подготовки.

Мобилизованных учат пользоваться средствами артиллерийской разведки. Им объясняют, как использовать буссоль и лазерный прибор разведки (ЛПР). Мобилизованные ведут стрельбу из РСЗО «Смерч», выполненной на базе «Урала». Выставляя прицел по полученным координатам, они уничтожают условную силу противника.

Опытные инструкторы доступно объясняют военнослужащим все тонкости артиллерийского ремесла. Помогают добиться точности в расчетах.

Также на полигоне военнослужащие проходят стрелковую подготовку. Их обучают тактике ведения боя в группах, учат саперно-инженерному делу. Также на полигоне развернута подготовка танкистов.

Лагерь для мобилизованных был построен всего за 12 дней. В строительстве приняли участие многие компании региона. Он получил статус Всероссийского.

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На полигоне танковой дивизии в Чебаркуле (Челябинская область) мобилизованные артиллеристы продолжают прохождение боевого слаживания. Власти региона поделились кадрами подготовки. Мобилизованных учат пользоваться средствами артиллерийской разведки. Им объясняют, как использовать буссоль и лазерный прибор разведки (ЛПР). Мобилизованные ведут стрельбу из РСЗО «Смерч», выполненной на базе «Урала». Выставляя прицел по полученным координатам, они уничтожают условную силу противника. Опытные инструкторы доступно объясняют военнослужащим все тонкости артиллерийского ремесла. Помогают добиться точности в расчетах. Также на полигоне военнослужащие проходят стрелковую подготовку. Их обучают тактике ведения боя в группах, учат саперно-инженерному делу. Также на полигоне развернута подготовка танкистов. Лагерь для мобилизованных был построен всего за 12 дней. В строительстве приняли участие многие компании региона. Он получил статус Всероссийского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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