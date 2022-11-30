Российские и китайские самолеты вошли в зону ПВО Южной Кореи

30 ноября 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Yonhap пишет, что российские самолеты вошли в зону ПВО Южной Кореи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Два китайских и шесть российских боевых самолетов без предупреждения вошли в зону противовоздушной обороны (ПВО) Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. «В 5:48 два китайских бомбардировщика H-6 влетели на территорию Южной Кореи. <…> Покинули в 6:13. <…> В 6:44 бомбардировщики снова вошли. <…> Затем шесть российских самолетов влетели в 12:18 и покинули его в 12:36», — уточняет агентство. Поясняется, что от России влетели четыре бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35. Российские летательные средства вылетели со стороны северо-востока от Южного острова Уллын — в 200 километрах. Агентство уточняет, что Южная Корея в настоящий момент пытается улучшить свои отношения с США. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее в Кремле признали ухудшение отношений России с другими странами. В их число входит и Южная Корея. Также в Foreign Policy писали, что Северная Корея будет тесно сотрудничать с Россией.

Два китайских и шесть российских боевых самолетов без предупреждения вошли в зону противовоздушной обороны (ПВО) Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. «В 5:48 два китайских бомбардировщика H-6 влетели на территорию Южной Кореи. <…> Покинули в 6:13. <…> В 6:44 бомбардировщики снова вошли. <…> Затем шесть российских самолетов влетели в 12:18 и покинули его в 12:36», — уточняет агентство. Поясняется, что от России влетели четыре бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35. Российские летательные средства вылетели со стороны северо-востока от Южного острова Уллын — в 200 километрах. Агентство уточняет, что Южная Корея в настоящий момент пытается улучшить свои отношения с США. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее в Кремле признали ухудшение отношений России с другими странами. В их число входит и Южная Корея. Также в Foreign Policy писали, что Северная Корея будет тесно сотрудничать с Россией.