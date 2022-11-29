Полицейские подсчитали ущерб от экономических преступлений, совершенных в Пермском крае

В Пермском крае ущерб от преступлений экономической направленности превысил 1,8 млрд рублей. Такие данные приводятся на сайте регионального ГУ МВД. Информация отражена в краткой характеристике преступности, совершенных на территории региона за девять месяцев текущего года.
«Правоохранительными органами края выявлено 1426 преступлений экономической направленности, в том числе тяжких и особо тяжких — 866. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 1 873 065 000 рублей», — сообщается в отчете полицейского главка.
За указанный период выросло число изнасилований (+133%), краж (+1,6%), грабежей (+1,1%). На стадии приготовления и покушения полицейским удалось пресечь свыше 1900 преступлений. Всего на территории края в текущем году зарегистрировано 31325 преступлений.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P