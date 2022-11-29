29 ноября 2022

Полицейские подсчитали ущерб от экономических преступлений, совершенных в Пермском крае

Пермские полицейские подсчитали ущерб от экономических преступлений
© Служба новостей «URA.RU»
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В текущем году в Пермском крае совершено свыше 1400 экономических преступлений Фото:

В Пермском крае ущерб от преступлений экономической направленности превысил 1,8 млрд рублей. Такие данные приводятся на сайте регионального ГУ МВД. Информация отражена в краткой характеристике преступности, совершенных на территории региона за девять месяцев текущего года.

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«Правоохранительными органами края выявлено 1426 преступлений экономической направленности, в том числе тяжких и особо тяжких — 866. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 1 873 065 000 рублей», — сообщается в отчете полицейского главка.

За указанный период выросло число изнасилований (+133%), краж (+1,6%), грабежей (+1,1%). На стадии приготовления и покушения полицейским удалось пресечь свыше 1900 преступлений. Всего на территории края в текущем году зарегистрировано 31325 преступлений.

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В Пермском крае ущерб от преступлений экономической направленности превысил 1,8 млрд рублей. Такие данные приводятся на сайте регионального ГУ МВД. Информация отражена в краткой характеристике преступности, совершенных на территории региона за девять месяцев текущего года. «Правоохранительными органами края выявлено 1426 преступлений экономической направленности, в том числе тяжких и особо тяжких — 866. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 1 873 065 000 рублей», — сообщается в отчете полицейского главка. За указанный период выросло число изнасилований (+133%), краж (+1,6%), грабежей (+1,1%). На стадии приготовления и покушения полицейским удалось пресечь свыше 1900 преступлений. Всего на территории края в текущем году зарегистрировано 31325 преступлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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