29 ноября 2022

В ХМАО завели уголовное дело из-за массового заражения школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , чай, белый халат, еда, медики, столовая
По версии Роспотребнадзора, причиной массового отравления стал инфицированный сотрудник столовой Фото:

В Нягани завели уголовное дело из-за массового заражения учеников и персонала школы №2. За медицинской помощью обратились более 90 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по ХМАО.

«По версии следствия, в результате нарушения требований по обеспечению безопасности продуктов питания работниками муниципального унитарного предприятия, оказывающего услуги по организации питания обучающихся средней образовательной школы № 2 города Нягань, произошло массовое заражение учеников и педагогических работников вирусной инфекцией, из которых более 90 человек обратились за медицинской помощью. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий», — говорится на сайте ведомства.

По данным регионального Роспотребнадзора, в учреждении был выявлен и локализован очаг норовирусной инфекции. По версии ведомства, причиной массового отравления стал инфицированный сотрудник столовой.

Ранее URA.RU рассказывало, что из-за вспышки инфекции в этой же няганской школе всех учеников перевели на дистанционное обучение. Учреждение закрыли на время эпидемиологического расследования.

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В Нягани завели уголовное дело из-за массового заражения учеников и персонала школы №2. За медицинской помощью обратились более 90 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по ХМАО. «По версии следствия, в результате нарушения требований по обеспечению безопасности продуктов питания работниками муниципального унитарного предприятия, оказывающего услуги по организации питания обучающихся средней образовательной школы № 2 города Нягань, произошло массовое заражение учеников и педагогических работников вирусной инфекцией, из которых более 90 человек обратились за медицинской помощью. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий», — говорится на сайте ведомства. По данным регионального Роспотребнадзора, в учреждении был выявлен и локализован очаг норовирусной инфекции. По версии ведомства, причиной массового отравления стал инфицированный сотрудник столовой. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за вспышки инфекции в этой же няганской школе всех учеников перевели на дистанционное обучение. Учреждение закрыли на время эпидемиологического расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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