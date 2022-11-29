В ХМАО завели уголовное дело из-за массового заражения школьников

30 ноября 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

По версии Роспотребнадзора, причиной массового отравления стал инфицированный сотрудник столовой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нягани завели уголовное дело из-за массового заражения учеников и персонала школы №2. За медицинской помощью обратились более 90 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по ХМАО. «По версии следствия, в результате нарушения требований по обеспечению безопасности продуктов питания работниками муниципального унитарного предприятия, оказывающего услуги по организации питания обучающихся средней образовательной школы № 2 города Нягань, произошло массовое заражение учеников и педагогических работников вирусной инфекцией, из которых более 90 человек обратились за медицинской помощью. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий», — говорится на сайте ведомства. По данным регионального Роспотребнадзора, в учреждении был выявлен и локализован очаг норовирусной инфекции. По версии ведомства, причиной массового отравления стал инфицированный сотрудник столовой. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за вспышки инфекции в этой же няганской школе всех учеников перевели на дистанционное обучение. Учреждение закрыли на время эпидемиологического расследования.

В Нягани завели уголовное дело из-за массового заражения учеников и персонала школы №2. За медицинской помощью обратились более 90 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по ХМАО. «По версии следствия, в результате нарушения требований по обеспечению безопасности продуктов питания работниками муниципального унитарного предприятия, оказывающего услуги по организации питания обучающихся средней образовательной школы № 2 города Нягань, произошло массовое заражение учеников и педагогических работников вирусной инфекцией, из которых более 90 человек обратились за медицинской помощью. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий», — говорится на сайте ведомства. По данным регионального Роспотребнадзора, в учреждении был выявлен и локализован очаг норовирусной инфекции. По версии ведомства, причиной массового отравления стал инфицированный сотрудник столовой. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за вспышки инфекции в этой же няганской школе всех учеников перевели на дистанционное обучение. Учреждение закрыли на время эпидемиологического расследования.