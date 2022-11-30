Погиб один из пострадавших в время пожара на пермской ТЭЦ

30 ноября 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Пожар на пермской ТЭЦ-9 Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Скончался один из пострадавших во время пожара на пермской ТЭЦ-9. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными. Пострадавший погиб», — рассказали в ведомстве. Двое других пострадавших работников были доставлены в ожоговое отделение. Возгорание на пермской ТЭЦ-9 произошло около часа дня. На место пожара были привлечены 62 сотрудника личного состава МЧС и 20 единиц техники, площадь пожара составила около ста квадратных метров. Один из работников ТЭЦ во время беседы с корреспондентом URA.RU назвал причиной пожара возгорание новой турбины. В краевом МЧС сообщили, что рассматривается несколько причин случившегося.

Скончался один из пострадавших во время пожара на пермской ТЭЦ-9. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными. Пострадавший погиб», — рассказали в ведомстве. Двое других пострадавших работников были доставлены в ожоговое отделение. Возгорание на пермской ТЭЦ-9 произошло около часа дня. На место пожара были привлечены 62 сотрудника личного состава МЧС и 20 единиц техники, площадь пожара составила около ста квадратных метров. Один из работников ТЭЦ во время беседы с корреспондентом URA.RU назвал причиной пожара возгорание новой турбины. В краевом МЧС сообщили, что рассматривается несколько причин случившегося.