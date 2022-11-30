Погиб один из пострадавших в время пожара на пермской ТЭЦ

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, огонь, нефтебаза
Пожар на пермской ТЭЦ-9 Фото:

Скончался один из пострадавших во время пожара на пермской ТЭЦ-9. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными. Пострадавший погиб», — рассказали в ведомстве. Двое других пострадавших работников были доставлены в ожоговое отделение.

Возгорание на пермской ТЭЦ-9 произошло около часа дня. На место пожара были привлечены 62 сотрудника личного состава МЧС и 20 единиц техники, площадь пожара составила около ста квадратных метров. Один из работников ТЭЦ во время беседы с корреспондентом URA.RU назвал причиной пожара возгорание новой турбины. В краевом МЧС сообщили, что рассматривается несколько причин случившегося.

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Скончался один из пострадавших во время пожара на пермской ТЭЦ-9. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными. Пострадавший погиб», — рассказали в ведомстве. Двое других пострадавших работников были доставлены в ожоговое отделение. Возгорание на пермской ТЭЦ-9 произошло около часа дня. На место пожара были привлечены 62 сотрудника личного состава МЧС и 20 единиц техники, площадь пожара составила около ста квадратных метров. Один из работников ТЭЦ во время беседы с корреспондентом URA.RU назвал причиной пожара возгорание новой турбины. В краевом МЧС сообщили, что рассматривается несколько причин случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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