29 ноября 2022

Челябинский депутат Госдумы пожелал всего хорошего своим коллегам, ушедшим на фронт

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Совещание по национальным проектам с участием Николая Цуканова. Челябинск, вяткин дмитрий
Дмитрий Вяткин заявил, что у них нет права остановить работу Госдумы из-за мобилизации депутатов Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин пожелал свои коллегам, другим депутатам, ушедшим на фронт, всего хорошего. В прямом эфире 30 ноября депутат отметил, что все, кого направили на СВО, после своего возвращения расскажут о происходящем.

«Те, кого туда направили — дай бог, чтобы у них все было хорошо. Я думаю, что ребята, которые находятся там, где они сейчас, придут и сами расскажут. Не всю информацию я имею право обнародовать ради, в том числе, безопасности», — сообщил Вяткин в прямом эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс».

Депутат отметил, что на данный момент процесс отправки депутатов в зону СВО заторможен. Оставшиеся на своих местах парламентарии продолжают работу над законопроектами, встречаются с гражданами.

Во время частичной мобилизации, проходившей в стране с 21 сентября по 28 октября, Вяткин заявил, что ему «иной раз кажется, что написать заявление и уйти на фронт — это самое легкое решение». Однако, по мнению депутата, за каждым из них стоят избиратели, о которых, несомненно, надо думать.

Сейчас на фронте действует целое подразделение разведки, состоящее из депутатов Госдумы, батальон БАРС «Каскад». В него входит челябинский депутат Олег Голиков. Другой депутат Госдумы из региона Олег Голиков служит в батальоне «Апостол».

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Депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин пожелал свои коллегам, другим депутатам, ушедшим на фронт, всего хорошего. В прямом эфире 30 ноября депутат отметил, что все, кого направили на СВО, после своего возвращения расскажут о происходящем. «Те, кого туда направили — дай бог, чтобы у них все было хорошо. Я думаю, что ребята, которые находятся там, где они сейчас, придут и сами расскажут. Не всю информацию я имею право обнародовать ради, в том числе, безопасности», — сообщил Вяткин в прямом эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс». Депутат отметил, что на данный момент процесс отправки депутатов в зону СВО заторможен. Оставшиеся на своих местах парламентарии продолжают работу над законопроектами, встречаются с гражданами. Во время частичной мобилизации, проходившей в стране с 21 сентября по 28 октября, Вяткин заявил, что ему «иной раз кажется, что написать заявление и уйти на фронт — это самое легкое решение». Однако, по мнению депутата, за каждым из них стоят избиратели, о которых, несомненно, надо думать. Сейчас на фронте действует целое подразделение разведки, состоящее из депутатов Госдумы, батальон БАРС «Каскад». В него входит челябинский депутат Олег Голиков. Другой депутат Госдумы из региона Олег Голиков служит в батальоне «Апостол».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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