Пермские ученые нашли способ защитить землю и воду от опасной химии

30 ноября 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Для обводнения территорий ученые не рекомендуют использовать конструкции из пластика Фото: Александр Мамаев © URA.RU Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) придумали новый экологичный способ обводнения земель. Это комплекс гидротехнических мероприятий, которые проводятся в территориях для обеспечения их водой. Для этого строятся трубопроводы, каналы, плотины и другие сооружения. Чаще всего их делают из пластика, который может отрицательно влиять на экологию. Ученые рекомендуют использовать другие материалы. «Результаты исследования показали, что пластиковые материалы имеют наибольший индекс опасности. Они содержат вредные соединения, компоненты которых при разрушении образуют канцерогены. Поэтому после использования необходимо демонтировать конструкции и очищать почву. Цементобетон и керамика не оказывают техногенного воздействия. По итогам оценки керамика стала наиболее безопасным материалом для применения на всем протяжении жизненного цикла конструкций», — сообщили в пресс-службе ПНИПУ. Результаты исследования можно использовать для отведения воды в сферах строительства и сельского хозяйства. В планах ученых — разработать ресурсосберегающую технологию изготовления изделий из керамики, позволяющую снизить экономические затраты и нагрузку на окружающую среду. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые разработали новую технологию очистки почвы и подземных вод от загрязнений нефтепродуктами. Методика основана на введение в почву бактерий, которые могут перерабатывать углеводороды. Содействие привлечению исследователей к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых целей десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным. Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) придумали новый экологичный способ обводнения земель. Это комплекс гидротехнических мероприятий, которые проводятся в территориях для обеспечения их водой. Для этого строятся трубопроводы, каналы, плотины и другие сооружения. Чаще всего их делают из пластика, который может отрицательно влиять на экологию. Ученые рекомендуют использовать другие материалы. «Результаты исследования показали, что пластиковые материалы имеют наибольший индекс опасности. Они содержат вредные соединения, компоненты которых при разрушении образуют канцерогены. Поэтому после использования необходимо демонтировать конструкции и очищать почву. Цементобетон и керамика не оказывают техногенного воздействия. По итогам оценки керамика стала наиболее безопасным материалом для применения на всем протяжении жизненного цикла конструкций», — сообщили в пресс-службе ПНИПУ. Результаты исследования можно использовать для отведения воды в сферах строительства и сельского хозяйства. В планах ученых — разработать ресурсосберегающую технологию изготовления изделий из керамики, позволяющую снизить экономические затраты и нагрузку на окружающую среду. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые разработали новую технологию очистки почвы и подземных вод от загрязнений нефтепродуктами. Методика основана на введение в почву бактерий, которые могут перерабатывать углеводороды. Содействие привлечению исследователей к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых целей десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным. Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники.