В ХМАО отменили занятия у учеников начальной школы

01 декабря 2022 в 06:27 Размер текста - 17 +

В отдельных районах температура опустилась до -30 градусов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Лянторе, селах Селиярово, Сытомино, Лемпино, а также деревне Лемино и поселках Сорум и Сосновка из-за сильного мороза отменили занятия у первой смены школьников с 1 по 4 классы. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Активное сообщение об объявлении актированного дня. Дата актировки — 01.12.2022, смена — 1, диапазон — 1-4 классы», — сообщается на портале. Температура воздуха в ХМАО колеблется в диапазоне от -27.9 до -30 градусов. Ветер 0-1 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий у школьников 1-4 классов. 30 ноября в Нижневартовском районе столбик термометра опустился до -27 градусов.

В Лянторе, селах Селиярово, Сытомино, Лемпино, а также деревне Лемино и поселках Сорум и Сосновка из-за сильного мороза отменили занятия у первой смены школьников с 1 по 4 классы. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Активное сообщение об объявлении актированного дня. Дата актировки — 01.12.2022, смена — 1, диапазон — 1-4 классы», — сообщается на портале. Температура воздуха в ХМАО колеблется в диапазоне от -27.9 до -30 градусов. Ветер 0-1 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий у школьников 1-4 классов. 30 ноября в Нижневартовском районе столбик термометра опустился до -27 градусов.