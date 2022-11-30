В ХМАО отменили занятия у учеников начальной школы

В отдельных районах температура опустилась до -30 градусов
В Лянторе, селах Селиярово, Сытомино, Лемпино, а также деревне Лемино и поселках Сорум и Сосновка из-за сильного мороза отменили занятия у первой смены школьников с 1 по 4 классы. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».
«Активное сообщение об объявлении актированного дня. Дата актировки — 01.12.2022, смена — 1, диапазон — 1-4 классы», — сообщается на портале.
Температура воздуха в ХМАО колеблется в диапазоне от -27.9 до -30 градусов. Ветер 0-1 метров в секунду.
Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий у школьников 1-4 классов. 30 ноября в Нижневартовском районе столбик термометра опустился до -27 градусов.
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