30 ноября 2022

В ХМАО отменили занятия у учеников начальной школы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Морозное утро. Курган, термометр, холод, зима, градусник, мороз-40
В отдельных районах температура опустилась до -30 градусов Фото:

В Лянторе, селах Селиярово, Сытомино, Лемпино, а также деревне Лемино и поселках Сорум и Сосновка из-за сильного мороза отменили занятия у первой смены школьников с 1 по 4 классы. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

«Активное сообщение об объявлении актированного дня. Дата актировки — 01.12.2022, смена — 1, диапазон — 1-4 классы», — сообщается на портале.

Температура воздуха в ХМАО колеблется в диапазоне от -27.9 до -30 градусов. Ветер 0-1 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий у школьников 1-4 классов. 30 ноября в Нижневартовском районе столбик термометра опустился до -27 градусов.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

В Лянторе, селах Селиярово, Сытомино, Лемпино, а также деревне Лемино и поселках Сорум и Сосновка из-за сильного мороза отменили занятия у первой смены школьников с 1 по 4 классы. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Активное сообщение об объявлении актированного дня. Дата актировки — 01.12.2022, смена — 1, диапазон — 1-4 классы», — сообщается на портале. Температура воздуха в ХМАО колеблется в диапазоне от -27.9 до -30 градусов. Ветер 0-1 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий у школьников 1-4 классов. 30 ноября в Нижневартовском районе столбик термометра опустился до -27 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...