Военный академик Сивков назвал пять последствий ударов по энергетике Украины

Военный академик предрек транспортный коллапс на Украине из-за обстрелов РФ

01 декабря 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Украина не может отразить удары РФ по инфраструктуре, сказал Константин Сивков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Массированные удары по инфраструктуре приведут к полной деморализации населения, неэффективности пропаганды и проблемам с транспортом, начиная от пробок, заканчивая невозможностью доставки военной техники на фронт. Об этом в беседе с URA.RU рассказал действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. «Последствия атаки на энергоинфраструктуру Украины многогранны. Во-первых, они оказывают деморализующее воздействие на украинское общество. Свет выключен, они ничего делать не могут, потому что ракеты летят, и отразить удары не получается. Никакие разговоры о победе не помогают», — сказал Константин Сивков. Нарушается работа транспорта, что влияет как на ВСУ, так и на мирных жителей, отметил академик. «Когда прекращают работу светофоры, то возрастает аварийность. Что касается железных дорог, то использование на отдельных направлениях и целых регионах электровозной тяги становится невозможным. Нарушается система управления: стрелки переключаются электрическим путем. Нет возможности отслеживать на мониторах движение поездов. Это все приводит или к аварийности, или к резкому сокращению пропускной способности, что осложняет переброску войск и транзит техники», — объяснил эксперт. Третий пункт — это нарушение связи, сообщил Сивков. «Вопросы, связанные с взаимодействием разных звеньев управления на государственном уровне, начиная с самого низшего и заканчивая самым высшим, осложняются. В-четвертых, нарушается возможность политического, информационного управления обществом. Попросту говоря, телевизоры перестают работать, интернет перестает работать. В итоге население выпадает из-под воздействия информационно-психологического воздействия со стороны сил Украины», — добавил собеседник агентства. Пятым пунктом военный эксперт назвал нарушение работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины. «Они очень энергоемки и при проблемах с энергетической системой, сами выходят из строя. Есть запасные дизельные генераторы, но на них долго не проработаешь, потому им нужно периодически отключаться. Это значительно усложняет работу военно-промышленного комплекса», — сказал специалист. По его словам, удары по инфраструктуре Украине могут приблизить РФ к победе. «Речь может идти только о полной безоговорочной капитуляции. Мы до сих пор можем решить эту задачу в течение нескольких месяцев — полностью разгромить ВСУ и освободить Украину. Для этого необходимо разрушить ЖД-станции, через которые идут пути, уничтожить туннели, через которые поставляется оружие и боеприпасы через Польшу. Есть боеприпасы, которые позволяют это сделать», — заключил Сивков. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля, после объявления президента России Владимира Путина. По его словам, это было необходимо для защиты жителей Донбасса и демилитаризации киевского режима. Для исполнения своих целей, РФ приступила к массированным ракетным атакам по объектам энергетической инфраструктуры. В стране было разрушено 30% электростанций. Это стало причиной массового отключения электроэнергии на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Массированные удары по инфраструктуре приведут к полной деморализации населения, неэффективности пропаганды и проблемам с транспортом, начиная от пробок, заканчивая невозможностью доставки военной техники на фронт. Об этом в беседе с URA.RU рассказал действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. «Последствия атаки на энергоинфраструктуру Украины многогранны. Во-первых, они оказывают деморализующее воздействие на украинское общество. Свет выключен, они ничего делать не могут, потому что ракеты летят, и отразить удары не получается. Никакие разговоры о победе не помогают», — сказал Константин Сивков. Нарушается работа транспорта, что влияет как на ВСУ, так и на мирных жителей, отметил академик. «Когда прекращают работу светофоры, то возрастает аварийность. Что касается железных дорог, то использование на отдельных направлениях и целых регионах электровозной тяги становится невозможным. Нарушается система управления: стрелки переключаются электрическим путем. Нет возможности отслеживать на мониторах движение поездов. Это все приводит или к аварийности, или к резкому сокращению пропускной способности, что осложняет переброску войск и транзит техники», — объяснил эксперт. Третий пункт — это нарушение связи, сообщил Сивков. «Вопросы, связанные с взаимодействием разных звеньев управления на государственном уровне, начиная с самого низшего и заканчивая самым высшим, осложняются. В-четвертых, нарушается возможность политического, информационного управления обществом. Попросту говоря, телевизоры перестают работать, интернет перестает работать. В итоге население выпадает из-под воздействия информационно-психологического воздействия со стороны сил Украины», — добавил собеседник агентства. Пятым пунктом военный эксперт назвал нарушение работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины. «Они очень энергоемки и при проблемах с энергетической системой, сами выходят из строя. Есть запасные дизельные генераторы, но на них долго не проработаешь, потому им нужно периодически отключаться. Это значительно усложняет работу военно-промышленного комплекса», — сказал специалист. По его словам, удары по инфраструктуре Украине могут приблизить РФ к победе. «Речь может идти только о полной безоговорочной капитуляции. Мы до сих пор можем решить эту задачу в течение нескольких месяцев — полностью разгромить ВСУ и освободить Украину. Для этого необходимо разрушить ЖД-станции, через которые идут пути, уничтожить туннели, через которые поставляется оружие и боеприпасы через Польшу. Есть боеприпасы, которые позволяют это сделать», — заключил Сивков. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля, после объявления президента России Владимира Путина. По его словам, это было необходимо для защиты жителей Донбасса и демилитаризации киевского режима. Для исполнения своих целей, РФ приступила к массированным ракетным атакам по объектам энергетической инфраструктуры. В стране было разрушено 30% электростанций. Это стало причиной массового отключения электроэнергии на Украине.