30 ноября 2022

На выезде из Челябинска появятся новые светофоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, светофор, стоп
Светофоры установят на перекрестках на выезде из Челябинска Фото:

Три новых светофора установят на выезде из Челябинска. Как сообщает пресс-служба миндортранса по региону, запуск назначен на 5 декабря.

«Светофоры появятся на следующих перекрестках: Северный тракт — улица А. Рублева, улица Цветочная — улица Зеленая, улица Цветочная — улица Осенняя. Эти перекрестки находятся не участках дороги Железнодорожная станция Шагол — Красное поле — автодорога Обход города Челябинска», — поясняют URA.RU в пресс-службе.

Работы по обустройству перекрестков светофорами выполняются в рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения. Миндортранс региона призывает быть особо осторожными на этих участках и соблюдать ПДД.

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Три новых светофора установят на выезде из Челябинска. Как сообщает пресс-служба миндортранса по региону, запуск назначен на 5 декабря. «Светофоры появятся на следующих перекрестках: Северный тракт — улица А. Рублева, улица Цветочная — улица Зеленая, улица Цветочная — улица Осенняя. Эти перекрестки находятся не участках дороги Железнодорожная станция Шагол — Красное поле — автодорога Обход города Челябинска», — поясняют URA.RU в пресс-службе. Работы по обустройству перекрестков светофорами выполняются в рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения. Миндортранс региона призывает быть особо осторожными на этих участках и соблюдать ПДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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