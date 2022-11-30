На выезде из Челябинска появятся новые светофоры

Светофоры установят на перекрестках на выезде из Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Три новых светофора установят на выезде из Челябинска. Как сообщает пресс-служба миндортранса по региону, запуск назначен на 5 декабря.

«Светофоры появятся на следующих перекрестках: Северный тракт — улица А. Рублева, улица Цветочная — улица Зеленая, улица Цветочная — улица Осенняя. Эти перекрестки находятся не участках дороги Железнодорожная станция Шагол — Красное поле — автодорога Обход города Челябинска», — поясняют URA.RU в пресс-службе.

Работы по обустройству перекрестков светофорами выполняются в рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения. Миндортранс региона призывает быть особо осторожными на этих участках и соблюдать ПДД.