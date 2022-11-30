Участок под микрорайон находится недалеко от Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Рощино в Сосновском районе под Челябинском продают участок под новый микрорайон площадью 27 тысяч 470 квадратных метров. Стоимость земель составляет 178 миллионов 500 тысяч рублей, сообщается на популярном сайте объявлений.

«Продается земельный участок под строительство 10-этажных многоквартирных домов. Площадь земель составляет 27 тысяч 470 квадратных метров. Земли расположены в поселке Рощино в Сосновском районе» — сообщается на сайте «Авито».

Проект нового микрорайона уже разработан. Все технические условия на территории подготовлены, выполнена геология участка. От Челябинска до выставленных на продажу земель можно доехать на личном транспорте за 20 минут, рассказал URA.RU продавец.

Ранее компания «Специализированный Застройщик „ИКАР Север“» приступила к строительству нового микрорайона на северо-западе Челябинска. По информации, размещенной на сайте Единого государственного реестра, положительное заключение госэкпертизы уже получил проект первого высотного дома.

От Челябинска до выставленных на продажу земель можно доехать на личном транспорте за 20 минут Скрин: сайт Авито

Площадь участка под новый микрорайон составляет 27 тысяч 470 квадратных метров Фото: сайт «Авито»