Лавров: РФ не будет сотрудничать с Западом в области безопасности

01 декабря 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Россия не будет сотрудничать с Западом по вопросам системы безопасности, заявил Лавров Фото: Размик Закарян © URA.RU Россия не нуждается в системе безопасности, которую создали США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по проблематике европейской безопасности. «[Президент Франции Эмманюэль] Макрон срочно полетел в Вашингтон жаловаться, требовать, не знаю, чем это закончится, но нам такая безопасность не нужна. Сейчас страны Запада пытаются выстраивать безопасность без России и Беларуси», — заявил Лавров . Также он отметил, что Европа подчинилась системе безопасности, которую создали США. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против РФ санкции и снабжать Киев оружием. Россия и Беларусь решили создать новый союз, который защитит страны от санкций и обеспечит их безопасность. Кроме того, «Ридус» отмечает, что Россия, Казахстан и Узбекистан планируют создать «тройственный газовый союз». Это решение связано с образованием надежных экономических связей, которые также входят в систему безопасности России.

Россия не нуждается в системе безопасности, которую создали США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по проблематике европейской безопасности. «[Президент Франции Эмманюэль] Макрон срочно полетел в Вашингтон жаловаться, требовать, не знаю, чем это закончится, но нам такая безопасность не нужна. Сейчас страны Запада пытаются выстраивать безопасность без России и Беларуси», — заявил Лавров. Также он отметил, что Европа подчинилась системе безопасности, которую создали США. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против РФ санкции и снабжать Киев оружием. Россия и Беларусь решили создать новый союз, который защитит страны от санкций и обеспечит их безопасность. Кроме того, «Ридус» отмечает, что Россия, Казахстан и Узбекистан планируют создать «тройственный газовый союз». Это решение связано с образованием надежных экономических связей, которые также входят в систему безопасности России.