В курганском правительстве нашли чиновника на должность, которая пустовала год

В курганском департаменте назначили ответственного за промышленность и транспорт (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департаменте экономического развития Курганской области на должность начальника управления промышленности и транспорта назначили Алексея Черепанова. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона. Должность была вакантна с прошлого года.

«В департаменте экономразвития спустя год появился начальник управления промышленности и транспорта. Им стал Алексей Черепанов», — уточнил инсайдер. Другой источник из числа курганских чиновников информацию о новом начальнике подтвердил. Он добавил, что ранее Черепанов возглавлял отдел транспорта, который входит в управление.

Информацию о назначении чиновника URA.RU подтвердили в приемной департамента. «Заместителем директора департамента — начальником управления промышленности и транспорта является Алексей Черепанов. В новой должности он работает с понедельника, 28 ноября», — рассказали агентству в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что власти с 2021 года не могли найти кандидатуру на этот пост. Управление промышленности и транспорта в структуре департамента экономразвития появилось после расформирования департамента промышленности. С 2020 по 2021 год должность начальника управления занимал Антон Тупицын.