В РФ вернулись пленные, армия России продвигается в ДНР: главное к вечеру 1 декабря

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, танк
Российская армия взяла под контроль основные дороги артемовского направления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия вернула домой 50 военнопленных. Солдаты ВС РФ продвигаются и берут под свой контроль новые территории в Донецкой народной республике. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 1 декабря.

  • Россия и Украина провели обмен военнопленными. В результате него домой вернулись 50 российских солдат. Обмен пленными с украинской стороной по формуле 50 на 50 ранее анонсировал врио главы ДНР Денис Пушилин.
  • Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о существенном продвижении российской армии на артемовском направлении. По его словам, она поддерживает огневой контроль всех основных дорог.
  • При взятии под свой контроль населенного пункта Андреевка на донецком направлении ВС РФ уничтожили более 40 украинских военных. ВСУ также потеряли два танка и пять боевых бронемашин, уточняет Пятый канал.
  • Минобороны сообщило об освобождении российскими войсками поселка Курдюмовка в ДНР. В ведомстве отметили, что это произошло в результате их наступательных действий.
  • ВСУ перебрасывают свои элитные подразделения на красно-лиманское и купянское направления. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко пояснил, что это говорит об опасениях украинского командования по поводу прорыва обороны солдатами ВС РФ.
  • Российская армия отразила атаку Вооруженных сил Украины на красно-лиманском направлении. В Минобороны уточнили, что в результате попытки наступления украинская армия потеряла до 20 военных убитыми и раненными.
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Россия вернула домой 50 военнопленных. Солдаты ВС РФ продвигаются и берут под свой контроль новые территории в Донецкой народной республике. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 1 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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