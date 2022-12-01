В РФ вернулись пленные, армия России продвигается в ДНР: главное к вечеру 1 декабря

Российская армия взяла под контроль основные дороги артемовского направления
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия вернула домой 50 военнопленных. Солдаты ВС РФ продвигаются и берут под свой контроль новые территории в Донецкой народной республике. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 1 декабря.
- Россия и Украина провели обмен военнопленными. В результате него домой вернулись 50 российских солдат. Обмен пленными с украинской стороной по формуле 50 на 50 ранее анонсировал врио главы ДНР Денис Пушилин.
- Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о существенном продвижении российской армии на артемовском направлении. По его словам, она поддерживает огневой контроль всех основных дорог.
- При взятии под свой контроль населенного пункта Андреевка на донецком направлении ВС РФ уничтожили более 40 украинских военных. ВСУ также потеряли два танка и пять боевых бронемашин, уточняет Пятый канал.
- Минобороны сообщило об освобождении российскими войсками поселка Курдюмовка в ДНР. В ведомстве отметили, что это произошло в результате их наступательных действий.
- ВСУ перебрасывают свои элитные подразделения на красно-лиманское и купянское направления. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко пояснил, что это говорит об опасениях украинского командования по поводу прорыва обороны солдатами ВС РФ.
- Российская армия отразила атаку Вооруженных сил Украины на красно-лиманском направлении. В Минобороны уточнили, что в результате попытки наступления украинская армия потеряла до 20 военных убитыми и раненными.