США и Франция расширят военно-техническое сотрудничество

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Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Макрон и Байден обсудили оборонное сотрудничество Фото:

США и Франция планируют расширить перспективное военно-техническое сотрудничество. Такое совместное заявление сделали президенты стран Джо Байден и Эмманюэль Макрон по итогам встречи в Белом доме.

«Президенты намерены расширять оборонное сотрудничество в сфере передовых возможностей и ключевых технологий, что будет играть ключевую роль для сдерживания и обороны в будущем», — сообщает пресс-служба Белого дома. Трансляция переговоров опубликована видеоагентством Ruptly.

Ранее Макрон планировал встретиться с Байденом для обсуждения последствий спецоперации на Украине для европейской экономики. Страны предполагают, что назревает геополитическая и экономическая напряженность.

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США и Франция планируют расширить перспективное военно-техническое сотрудничество. Такое совместное заявление сделали президенты стран Джо Байден и Эмманюэль Макрон по итогам встречи в Белом доме. «Президенты намерены расширять оборонное сотрудничество в сфере передовых возможностей и ключевых технологий, что будет играть ключевую роль для сдерживания и обороны в будущем», — сообщает пресс-служба Белого дома. Трансляция переговоров опубликована видеоагентством Ruptly. Ранее Макрон планировал встретиться с Байденом для обсуждения последствий спецоперации на Украине для европейской экономики. Страны предполагают, что назревает геополитическая и экономическая напряженность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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