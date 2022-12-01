США и Франция расширят военно-техническое сотрудничество

Макрон и Байден обсудили оборонное сотрудничествоФото: wikimedia.org
США и Франция планируют расширить перспективное военно-техническое сотрудничество. Такое совместное заявление сделали президенты стран Джо Байден и Эмманюэль Макрон по итогам встречи в Белом доме.
«Президенты намерены расширять оборонное сотрудничество в сфере передовых возможностей и ключевых технологий, что будет играть ключевую роль для сдерживания и обороны в будущем», — сообщает пресс-служба Белого дома. Трансляция переговоров опубликована видеоагентством Ruptly.
Ранее Макрон планировал встретиться с Байденом для обсуждения последствий спецоперации на Украине для европейской экономики. Страны предполагают, что назревает геополитическая и экономическая напряженность.
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США и Франция планируют расширить перспективное военно-техническое сотрудничество. Такое совместное заявление сделали президенты стран Джо Байден и Эмманюэль Макрон по итогам встречи в Белом доме. «Президенты намерены расширять оборонное сотрудничество в сфере передовых возможностей и ключевых технологий, что будет играть ключевую роль для сдерживания и обороны в будущем», — сообщает пресс-служба Белого дома. Трансляция переговоров опубликована видеоагентством Ruptly. Ранее Макрон планировал встретиться с Байденом для обсуждения последствий спецоперации на Украине для европейской экономики. Страны предполагают, что назревает геополитическая и экономическая напряженность.