США и Франция расширят военно-техническое сотрудничество 01 декабря 2022 в 23:54 Размер текста - 17 + Макрон и Байден обсудили оборонное сотрудничество Фото: wikimedia.org США и Франция планируют расширить перспективное военно-техническое сотрудничество. Такое совместное заявление сделали президенты стран Джо Байден и Эмманюэль Макрон по итогам встречи в Белом доме. «Президенты намерены расширять оборонное сотрудничество в сфере передовых возможностей и ключевых технологий, что будет играть ключевую роль для сдерживания и обороны в будущем», — сообщает пресс-служба Белого дома. Трансляция переговоров опубликована видеоагентством Ruptly . Ранее Макрон планировал встретиться с Байденом для обсуждения последствий спецоперации на Украине для европейской экономики. Страны предполагают, что назревает геополитическая и экономическая напряженность. США и Франция планируют расширить перспективное военно-техническое сотрудничество. Такое совместное заявление сделали президенты стран Джо Байден и Эмманюэль Макрон по итогам встречи в Белом доме. «Президенты намерены расширять оборонное сотрудничество в сфере передовых возможностей и ключевых технологий, что будет играть ключевую роль для сдерживания и обороны в будущем», — сообщает пресс-служба Белого дома. Трансляция переговоров опубликована видеоагентством Ruptly. Ранее Макрон планировал встретиться с Байденом для обсуждения последствий спецоперации на Украине для европейской экономики. Страны предполагают, что назревает геополитическая и экономическая напряженность. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям