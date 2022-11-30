30 ноября 2022

В Челябинске на ходу загорелся автобус

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь
Горение было ликвидировано до прибытия пожарных расчетов Фото:

В Челябинске вечером 1 декабря горел автобус, проезжавший по улице Гагарина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

«Сообщение поступило в 20.10. Загорелся маршрутный автобус ПАЗ в движении. Автобус был без пассажиров. Горение ликвидировано до прибытия пожарных расчетов», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального МЧС.

Вчера в Миассе сгорел мебельный цех. Ранее трое челябинцев погибли при пожаре в доме по улице Шагольской.

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В Челябинске вечером 1 декабря горел автобус, проезжавший по улице Гагарина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Челябинской области. «Сообщение поступило в 20.10. Загорелся маршрутный автобус ПАЗ в движении. Автобус был без пассажиров. Горение ликвидировано до прибытия пожарных расчетов», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального МЧС. Вчера в Миассе сгорел мебельный цех. Ранее трое челябинцев погибли при пожаре в доме по улице Шагольской.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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