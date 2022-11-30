В Челябинске на ходу загорелся автобус

Горение было ликвидировано до прибытия пожарных расчетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске вечером 1 декабря горел автобус, проезжавший по улице Гагарина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

«Сообщение поступило в 20.10. Загорелся маршрутный автобус ПАЗ в движении. Автобус был без пассажиров. Горение ликвидировано до прибытия пожарных расчетов», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального МЧС.

Вчера в Миассе сгорел мебельный цех. Ранее трое челябинцев погибли при пожаре в доме по улице Шагольской.