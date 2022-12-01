Макрон сообщил о планах переговорить с Путиным в ближайшие дни

02 декабря 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон хочет поговорить с Владимиром Путиным о безопасности ЗАЭС Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности переговорить с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Он обсудил свои намерения с президентом США Джо Байденом. «В ближайшие дни. Я хотел сначала провести государственный визит и обстоятельные переговоры с президентом Байденом», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США, трансляцию которой вел Елисейский дворец в соцсети Twitter. Президент Франции отметил, что сейчас он готов обсудить с Путиным вопрос о безопасности Запорожской АЭС. «Сегодня мы уже говорили об этом с Байденом, потому что мы всегда стремились избежать эскалации и добиться вполне конкретных вещей», — сказал Макрон. Ранее в Кремле отметили, что со стороны Елисейского дворца давно не было никаких конкретных поводов для переговоров. В связи с этим Путин и Макрон длительное время не созванивались. До этого сообщалось, что Путин потерял доверие к Макрону.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности переговорить с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Он обсудил свои намерения с президентом США Джо Байденом. «В ближайшие дни. Я хотел сначала провести государственный визит и обстоятельные переговоры с президентом Байденом», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США, трансляцию которой вел Елисейский дворец в соцсети Twitter. Президент Франции отметил, что сейчас он готов обсудить с Путиным вопрос о безопасности Запорожской АЭС. «Сегодня мы уже говорили об этом с Байденом, потому что мы всегда стремились избежать эскалации и добиться вполне конкретных вещей», — сказал Макрон. Ранее в Кремле отметили, что со стороны Елисейского дворца давно не было никаких конкретных поводов для переговоров. В связи с этим Путин и Макрон длительное время не созванивались. До этого сообщалось, что Путин потерял доверие к Макрону.