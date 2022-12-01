01 декабря 2022

Макрон сообщил о планах переговорить с Путиным в ближайшие дни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, макрон эммануэль
Эммануэль Макрон хочет поговорить с Владимиром Путиным о безопасности ЗАЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности переговорить с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Он обсудил свои намерения с президентом США Джо Байденом.

«В ближайшие дни. Я хотел сначала провести государственный визит и обстоятельные переговоры с президентом Байденом», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США, трансляцию которой вел Елисейский дворец в соцсети Twitter.

Президент Франции отметил, что сейчас он готов обсудить с Путиным вопрос о безопасности Запорожской АЭС. «Сегодня мы уже говорили об этом с Байденом, потому что мы всегда стремились избежать эскалации и добиться вполне конкретных вещей», — сказал Макрон.

Ранее в Кремле отметили, что со стороны Елисейского дворца давно не было никаких конкретных поводов для переговоров. В связи с этим Путин и Макрон длительное время не созванивались. До этого сообщалось, что Путин потерял доверие к Макрону.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности переговорить с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Он обсудил свои намерения с президентом США Джо Байденом. «В ближайшие дни. Я хотел сначала провести государственный визит и обстоятельные переговоры с президентом Байденом», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США, трансляцию которой вел Елисейский дворец в соцсети Twitter. Президент Франции отметил, что сейчас он готов обсудить с Путиным вопрос о безопасности Запорожской АЭС. «Сегодня мы уже говорили об этом с Байденом, потому что мы всегда стремились избежать эскалации и добиться вполне конкретных вещей», — сказал Макрон. Ранее в Кремле отметили, что со стороны Елисейского дворца давно не было никаких конкретных поводов для переговоров. В связи с этим Путин и Макрон длительное время не созванивались. До этого сообщалось, что Путин потерял доверие к Макрону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...