В США назвали проблему, парализовавшую ВСУ

19Fortyfive: главная проблема ВСУ — поломка западных орудий

02 декабря 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

У украинской армии идет массовая поломка оружия, сообщил Питер Сучиу Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одна из главных проблем для Вооруженных Сил Украины (ВСУ) это массовая поломка орудий, которые поставляются из западных стран. Об этом сообщает военный эксперт из США Питер Сучиу. «Орудия просто не могут выдержать тысячи выстрелов ежедневно. Теперь они сгорают после нескольких месяцев чрезмерной нагрузки, в то время как другие повреждаются или уничтожаются ответным огнем русских», — приводит 19Fortyfive слова Сучиу. Президент Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля. По словам главы государства, основная цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Также западные страны беспокоятся из-за необходимости наращивания производства боеприпасов ради обеспечения собственных армий и Украины, напоминает агентство Nation News.

Одна из главных проблем для Вооруженных Сил Украины (ВСУ) это массовая поломка орудий, которые поставляются из западных стран. Об этом сообщает военный эксперт из США Питер Сучиу. «Орудия просто не могут выдержать тысячи выстрелов ежедневно. Теперь они сгорают после нескольких месяцев чрезмерной нагрузки, в то время как другие повреждаются или уничтожаются ответным огнем русских», — приводит 19Fortyfive слова Сучиу. Президент Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля. По словам главы государства, основная цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Также западные страны беспокоятся из-за необходимости наращивания производства боеприпасов ради обеспечения собственных армий и Украины, напоминает агентство Nation News.