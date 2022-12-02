МВД объявило в розыск блогера-иноагента из Екатеринбурга

Блогер из Екатеринбурга попал в розыск МВД по уголовной статье
Екатеринбургский блогер, эксперт по рынку интернета и общественный деятель Михаил Климарев* (признак иноагентом в РФ) объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом следует из базы розыска МВД России.
«Климарев Михаил Валерьевич, 13 января 1973 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе розыска МВД. При этом, в документе не сообщается по какой именно статье Климарев попал в розыск.
Ранее URA.RU сообщало, что Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов. Михаил Климарев был внесен в него 6 мая.
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