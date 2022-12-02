02 декабря 2022

МВД объявило в розыск блогера-иноагента из Екатеринбурга

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Здания, жанры. Москва, мвд, мвд рф, министерство внутренних дел
Блогер из Екатеринбурга попал в розыск МВД по уголовной статье Фото:

Екатеринбургский блогер, эксперт по рынку интернета и общественный деятель Михаил Климарев* (признак иноагентом в РФ) объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом следует из базы розыска МВД России.

«Климарев Михаил Валерьевич, 13 января 1973 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе розыска МВД. При этом, в документе не сообщается по какой именно статье Климарев попал в розыск.

Ранее URA.RU сообщало, что Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов. Михаил Климарев был внесен в него 6 мая.

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Екатеринбургский блогер, эксперт по рынку интернета и общественный деятель Михаил Климарев* (признак иноагентом в РФ) объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом следует из базы розыска МВД России. «Климарев Михаил Валерьевич, 13 января 1973 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе розыска МВД. При этом, в документе не сообщается по какой именно статье Климарев попал в розыск. Ранее URA.RU сообщало, что Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов. Михаил Климарев был внесен в него 6 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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