При пожаре в ЯНАО погиб человек

В Губкинском (ЯНАО) при пожаре погиб человек. Информация об этом опубликована в соцсетях.
«Пропавший на пожаре рабочий найден мертвым в ангаре», — сообщается в группе «Губкинский. Ком» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы сообщают, что мужчина ночевал в ангаре в ночь пожара.
В пресс-службу СУ СКР по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Пожар на складе в Губкинском произошел 2 декабря. Площадь составляла более 1500 квадратных метров. Сотрудники МЧС потушили открытый огонь через 10 часов.
Ранее сообщалось, что в поселке Новый Порт в результате пожара в жилом балке погибли двое вахтовиков. Еще один пострадавший был доставлен в медучреждение.
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