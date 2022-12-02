При пожаре в ЯНАО погиб человек

Очевидцы сообщают, что мужчина ночевал в ангаре в ночь пожара (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) при пожаре погиб человек. Информация об этом опубликована в соцсетях.

«Пропавший на пожаре рабочий найден мертвым в ангаре», — сообщается в группе «Губкинский. Ком» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы сообщают, что мужчина ночевал в ангаре в ночь пожара.

В пресс-службу СУ СКР по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Пожар на складе в Губкинском произошел 2 декабря. Площадь составляла более 1500 квадратных метров. Сотрудники МЧС потушили открытый огонь через 10 часов.

Ранее сообщалось, что в поселке Новый Порт в результате пожара в жилом балке погибли двое вахтовиков. Еще один пострадавший был доставлен в медучреждение.