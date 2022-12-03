03 декабря 2022
02 декабря 2022

Волонтеры из ХМАО вручили подарки инвалидам в ДНР

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Работа волонтеров с беженцами из Украины в Новоазовске и селах ДНР. Новоазовск , гуманитарная помощь, беженцы, помощь, добровольцы
Волонтеры привезли сладости, игрушки и канцелярию (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО посетили Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов «Надежда» в Торезе Горловского района Донецкой Народной республики. Об этом сообщается в telegram-канале Гумкорпуса.

«Привезли воспитанникам подарки — 56 пакетов с игрушками, сладостями и канцелярией. Дети пели, танцевали и играли на музыкальных инструментах», — сообщается в канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО показали, как проходит день добровольца в Мариуполе. Волонтеры сверяют адреса, а потом едут раздавать гуманитарную помощь местным жителям.

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ДНР и ЛНР.

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Волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО посетили Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов «Надежда» в Торезе Горловского района Донецкой Народной республики. Об этом сообщается в telegram-канале Гумкорпуса. «Привезли воспитанникам подарки — 56 пакетов с игрушками, сладостями и канцелярией. Дети пели, танцевали и играли на музыкальных инструментах», — сообщается в канале. Ранее URA.RU рассказывало, что волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО показали, как проходит день добровольца в Мариуполе. Волонтеры сверяют адреса, а потом едут раздавать гуманитарную помощь местным жителям. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ДНР и ЛНР.
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