Волонтеры из ХМАО вручили подарки инвалидам в ДНР

Волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО посетили Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов «Надежда» в Торезе Горловского района Донецкой Народной республики. Об этом сообщается в telegram-канале Гумкорпуса.
«Привезли воспитанникам подарки — 56 пакетов с игрушками, сладостями и канцелярией. Дети пели, танцевали и играли на музыкальных инструментах», — сообщается в канале.
Ранее URA.RU рассказывало, что волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО показали, как проходит день добровольца в Мариуполе. Волонтеры сверяют адреса, а потом едут раздавать гуманитарную помощь местным жителям.
Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ДНР и ЛНР.
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