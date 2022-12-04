Эрдоган: Турция ведет подготовительные работы по газовому хабу Путина

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, путин владимир, реджеп эрдоган
Реджеп Эрдоган подчеркнул, что в Турции ведется подготовка к созданию газового хаба Фото:

Турция ведет подготовительные работы по газовому хабу. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган.

«Господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимаемся подготовкой к этому. В настоящее время организуется 540 новых буровых работ», — сказал Эрдоган на встрече с молодежью в городе Шанлыурф. Его слова приводит турецкая газета Takvim. Глава Турции также подчеркнул, что существует идея распределять природный газ, который пойдет в Европу через Турцию

Ранее президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективы газового хаба в Турции. Инициатива создания такого хаба была предложена главой российского государства.

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Турция ведет подготовительные работы по газовому хабу. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган. «Господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимаемся подготовкой к этому. В настоящее время организуется 540 новых буровых работ», — сказал Эрдоган на встрече с молодежью в городе Шанлыурф. Его слова приводит турецкая газета Takvim. Глава Турции также подчеркнул, что существует идея распределять природный газ, который пойдет в Европу через Турцию Ранее президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективы газового хаба в Турции. Инициатива создания такого хаба была предложена главой российского государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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