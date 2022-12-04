Коммунальщики Златоуста выставили счета на покойников

Работа нового МУПа в Златоусте вызвала нарекания Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Златоуста Челябинской области пожаловались на счета от коммунальщиков, выставленные на умерших людей. Как горожане написали в сообществе в соцсети «ВКонтакте», квитанции поступают от недавно созданного муниципального предприятия.

«Дело в том, что у нас был муниципальный МУП, который стал банкротом три месяца назад. Теперь появился с таким же названием МУП, но с некорректными данными. Начисления делаются, что умершие люди должны оплатить по 5 кубов воды: и холодной, и горячей», — отметил пользователь в паблике «Текслер, помоги!».

По данным URA.RU, жителям района Нового Златоуста в конце октября предложили прийти в офис созданного муниципального предприятия МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение» с документами. В результате выстроились многолюдные очереди, а данные полностью актуализировать не успели.

«Год назад мы всю информацию передали предыдущему МУПу. Почему сведения не передали новой организации, не ясно. Кроме того, предыдущее предприятие пользовалось услугами работающего в районе „Новозлатоустовского расчетного центра“. Биллинговая компания имеет своевременные данные. Почему ими не воспользовались, снова вопрос», — отметил URA.RU директор крупнейшей управляющей компании города «Златситисервис» («ЗСС») Сергей Белоглазов.

Свои рекомендации компания озвучила старшим домов. В «ЗСС» жильцам предложили платить по счетам МУПа, если сумма близка к ранее начисленной. В противном случае людям рекомендовали вносить примерную сумму за фактически потребленную воду. В мэрии Златоуста URA.RU отметили, что требования МУПа законны: данные надо актуализировать, что соответствует интересам самих жителей. Сканы документов можно пересылать на электронный ящик нового МУПа, а тем, кто оплатил завышенные суммы, сделают перерасчет. График работы специалистов «Златоустовского водоснабжения» оптимизировали для удобства приема жителей.