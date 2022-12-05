В Челябинске задержан уволившийся из мэрии высокопоставленный чиновник

05 декабря 2022 в 21:31 Размер текста - 17 +

В мэрии Челябинска Ринат Кучитаров работал чуть больше трех лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Силовики задержали экс-председателя Комитета дорожного хозяйства (КДХ) мэрии Челябинска Рината Кучитарова. Об этом 5 декабря сообщили URA.RU источник в КДХ. «Рано утром в доме у Кучиторова прошли обыски. Обыски также были в КДХ и подведомственных структурах», — пояснил инсайдер. Кучитаров возглавил КДХ в августе 2019 года, перейдя на эту работу с поста директора ООО «Красноармейское ДРСУ». Как пояснили URA.RU в мэрии Челябинска, заявление об отставке он подал 2 декабря. Спустя два дня его сменила в качестве и. о. председателя КДХ Ирина Степанова, одновременно сотрудники УФСБ по Челябинской области провели в офисе комитета выемки документов. Поводом стало уголовное дело по ч.3 ст. 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями работниками КДХ, на тот момент неконкретизированными. Как сообщил источник, нарушения были допущены при исполнении муниципального контракта 2020 года на озеленение города в преддверии несостоявшихся саммитов ШОС и БРИКС. Есть основания считать, что контракт, заключенный с фирмой из Санкт-Петербурга, на 97 млн рублей был завышен примерно на 32 млн. Меру пресечения Кучитарову изберут 6 декабря. В мэрии, а также в следственном управлении СКР по региону от комментариев воздержались.

Силовики задержали экс-председателя Комитета дорожного хозяйства (КДХ) мэрии Челябинска Рината Кучитарова. Об этом 5 декабря сообщили URA.RU источник в КДХ. «Рано утром в доме у Кучиторова прошли обыски. Обыски также были в КДХ и подведомственных структурах», — пояснил инсайдер. Кучитаров возглавил КДХ в августе 2019 года, перейдя на эту работу с поста директора ООО «Красноармейское ДРСУ». Как пояснили URA.RU в мэрии Челябинска, заявление об отставке он подал 2 декабря. Спустя два дня его сменила в качестве и. о. председателя КДХ Ирина Степанова, одновременно сотрудники УФСБ по Челябинской области провели в офисе комитета выемки документов. Поводом стало уголовное дело по ч.3 ст. 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями работниками КДХ, на тот момент неконкретизированными. Как сообщил источник, нарушения были допущены при исполнении муниципального контракта 2020 года на озеленение города в преддверии несостоявшихся саммитов ШОС и БРИКС. Есть основания считать, что контракт, заключенный с фирмой из Санкт-Петербурга, на 97 млн рублей был завышен примерно на 32 млн. Меру пресечения Кучитарову изберут 6 декабря. В мэрии, а также в следственном управлении СКР по региону от комментариев воздержались.