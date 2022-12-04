04 декабря 2022
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Тюменцам хотят запретить курить у подъездов и кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг ЛГБТ сообщества на посольстве Великобритании. Москва, курить запрещено, курение запрещено, знак курить запрещено
Тюменцам хотят запретить курить даже на воздухе, если это происходит у подъездов или общепита Фото:

Депутаты Тюменской областной думы хотят запретить жителям региона курить у подъездов домов, у входов в кафе и торговые центры, на остановках и в переходах. Соответствующий документ внесен в парламент области.

«Запрещается курение табака и потребление никотинсодержащей продукции на расстоянии менее 15 метров от входов в подъезды многоквартирных домов. А также в автопавильонах остановочных пунктов и на расстоянии менее пяти метров от них, в пешеходных переходах, в местах на открытом воздухе на расстоянии менее пяти метров от входов в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли и общественного питания», — говорится в законопроекте, внесенном в областную думу.

В случае принятия документа, курильщики, нарушившие эти запреты, будут получать штрафы. Заплатить придется от 500 до 1 000 рублей. Необходимость принятия поправок депутаты из Комитета думы по социальной политике обуславливают тем, что они помогут оградить от табачного дыма детей.

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Депутаты Тюменской областной думы хотят запретить жителям региона курить у подъездов домов, у входов в кафе и торговые центры, на остановках и в переходах. Соответствующий документ внесен в парламент области. «Запрещается курение табака и потребление никотинсодержащей продукции на расстоянии менее 15 метров от входов в подъезды многоквартирных домов. А также в автопавильонах остановочных пунктов и на расстоянии менее пяти метров от них, в пешеходных переходах, в местах на открытом воздухе на расстоянии менее пяти метров от входов в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли и общественного питания», — говорится в законопроекте, внесенном в областную думу. В случае принятия документа, курильщики, нарушившие эти запреты, будут получать штрафы. Заплатить придется от 500 до 1 000 рублей. Необходимость принятия поправок депутаты из Комитета думы по социальной политике обуславливают тем, что они помогут оградить от табачного дыма детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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