Тюменцам хотят запретить курить у подъездов и кафе

Депутаты Тюменской областной думы хотят запретить жителям региона курить у подъездов домов, у входов в кафе и торговые центры, на остановках и в переходах. Соответствующий документ внесен в парламент области.
«Запрещается курение табака и потребление никотинсодержащей продукции на расстоянии менее 15 метров от входов в подъезды многоквартирных домов. А также в автопавильонах остановочных пунктов и на расстоянии менее пяти метров от них, в пешеходных переходах, в местах на открытом воздухе на расстоянии менее пяти метров от входов в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли и общественного питания», — говорится в законопроекте, внесенном в областную думу.
В случае принятия документа, курильщики, нарушившие эти запреты, будут получать штрафы. Заплатить придется от 500 до 1 000 рублей. Необходимость принятия поправок депутаты из Комитета думы по социальной политике обуславливают тем, что они помогут оградить от табачного дыма детей.
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