Тюменцам хотят запретить курить у подъездов и кафе

05 декабря 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

Тюменцам хотят запретить курить даже на воздухе, если это происходит у подъездов или общепита Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты Тюменской областной думы хотят запретить жителям региона курить у подъездов домов, у входов в кафе и торговые центры, на остановках и в переходах. Соответствующий документ внесен в парламент области. «Запрещается курение табака и потребление никотинсодержащей продукции на расстоянии менее 15 метров от входов в подъезды многоквартирных домов. А также в автопавильонах остановочных пунктов и на расстоянии менее пяти метров от них, в пешеходных переходах, в местах на открытом воздухе на расстоянии менее пяти метров от входов в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли и общественного питания», — говорится в законопроекте, внесенном в областную думу. В случае принятия документа, курильщики, нарушившие эти запреты, будут получать штрафы. Заплатить придется от 500 до 1 000 рублей. Необходимость принятия поправок депутаты из Комитета думы по социальной политике обуславливают тем, что они помогут оградить от табачного дыма детей.

Депутаты Тюменской областной думы хотят запретить жителям региона курить у подъездов домов, у входов в кафе и торговые центры, на остановках и в переходах. Соответствующий документ внесен в парламент области. «Запрещается курение табака и потребление никотинсодержащей продукции на расстоянии менее 15 метров от входов в подъезды многоквартирных домов. А также в автопавильонах остановочных пунктов и на расстоянии менее пяти метров от них, в пешеходных переходах, в местах на открытом воздухе на расстоянии менее пяти метров от входов в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли и общественного питания», — говорится в законопроекте, внесенном в областную думу. В случае принятия документа, курильщики, нарушившие эти запреты, будут получать штрафы. Заплатить придется от 500 до 1 000 рублей. Необходимость принятия поправок депутаты из Комитета думы по социальной политике обуславливают тем, что они помогут оградить от табачного дыма детей.