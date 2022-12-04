На сады в Златоусте напали волки

Волки напали на сады в поисках пропитания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На садоводческие товарищества Златоуста (Челябинская область) напали волки. Как URA.RU сообщили в администрации садоводческого товарищества «Горный», хищники загрызли сторожевого пса.

«Нападение произошло в ночное время. Когда сторож вышел, труп сторожевой собаки был прогрызен, на снегу остались следы двух или трех волков», — рассказали URA.RU в «Горном».

Ожидая налета грабителей, садоводы терпят убытки от хищников. Нападение волков зафиксировали и в соседнем товариществе. О визитах хищников друг друга предупреждают жители ближайшего жилого поселка на Уреньге. По данным сотрудников администрации «Горного», еще одна встреча садовода с волком 2 декабря произошла в районе бывшей свалки Златоуста: она также располагается неподалеку.

В пресс-службе нацпарка «Таганай» URA.RU отметили, что визиты волков возможны. Они выходят из леса в поисках пропитания, охотятся стаей, но без необходимости пределов леса не покидают и могут убежать, если спугнуть.