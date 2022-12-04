Депутат Госдумы просит Генштаб вернуть мобилизованного сотрудника «Уральских авиалиний»

Депутат Госдумы РФ Максим Иванов просит Генштаб РФ вернуть мобилизованного сотрудника авиакомпании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Мобилизованного сотрудника «Уральских авиалиний» пытаются вернуть домой. Соответствующий запрос направлен на имя главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Об этом URA.RU рассказал свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

«Я написал обращение на имя Валерия [Герасимова] Васильевича с просьбой вернуть домой мобилизованного сотрудника авиакомпании „Уральских авиалиний“. Мобилизованный является очень ценным сотрудником в компании. По специализации он техник», — поделился Максим Иванов.

Ранее URA.RU писало, что мобилизованного сотрудника «ВСМПО-Ависма» (Свердловская область) вернули домой. Молодой человек направится в свою военную часть, а после увольнения вернется в Верхнюю Салду.