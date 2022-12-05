Жители Челябинска предпочитают отдых в жарких странах Фото: Алена Полозова © URA.RU

Челябинцы выбирают на январские праздники отдых в Египте, Тайланде, ОАЭ, Сочи, Абхазии, Мальдивах, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом telegram-каналу « Челябинск, который смог» сообщила менеджер агентства NADOTUR Наталья Костылева.

«Кто любит отдыхать в более жарких странах, выбрал тур на Новый год в Тайланд (Пхукет) и ОАЭ с вылетом из Екатеринбурга. Также очень много запросов на поездки в Абхазию, которые доступны из Челябинска, еще востребованы Сочи, Москва, Санкт-Петербург. Кроме того, в этом году очень доступные цены на Мальдивы», — поделилась Наталья Костылева.

По словам Костылевой, в Хургаду на 9 ночей (на двоих, все включено) можно улететь за 136 тысяч рублей по средней цене. Отдохнуть в Абхазии можно и за 62 тысячи рублей (6 ночей).

Ранее 60% жителей Челябинска одобрили длинные новогодние каникулы. В праздники челябинцы будут отдыхать 9 дней — с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года.