Челябинец встретился с президентом Абхазии в составе делегации МГЕР

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Отправка гуманитарного груза для эвакуированных жителей Донбасса. Челябинск, гуманитарный груз, утарбеков дамир
Молодогвардейцы передадут детям ДНР 50 тонн мандарин Фото:

«Молодая Гвардия „Единой России“» (МГЕР) поможет доставить более 50 тонн мандаринов детям Донбасса. Об этом сообщил председатель МГЕР Антон Демидов на встрече с президентом республики Абхазии Асланом Бжания. В составе делегации молодогвардейцев был депутат челябинского ЗСО, руководитель направления коммуникаций в центральном штабе МГЕР Дамир Утарбеков.

«В настоящее время мы собираем гуманитарный груз для детей новых российских республик. Готовим к отправке фрукты к новогодним праздникам. Важно, чтобы все было доставлено в срок», — цитирует Демидова телеграм-канал ЕР.

Как сообщил Демидов, мандарины весом в 50 тонн повезут детям Донбасса. Фрукты волонтеры МГЕР планируют распространять во всех освобожденных территориях.

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«Молодая Гвардия „Единой России“» (МГЕР) поможет доставить более 50 тонн мандаринов детям Донбасса. Об этом сообщил председатель МГЕР Антон Демидов на встрече с президентом республики Абхазии Асланом Бжания. В составе делегации молодогвардейцев был депутат челябинского ЗСО, руководитель направления коммуникаций в центральном штабе МГЕР Дамир Утарбеков. «В настоящее время мы собираем гуманитарный груз для детей новых российских республик. Готовим к отправке фрукты к новогодним праздникам. Важно, чтобы все было доставлено в срок», — цитирует Демидова телеграм-канал ЕР. Как сообщил Демидов, мандарины весом в 50 тонн повезут детям Донбасса. Фрукты волонтеры МГЕР планируют распространять во всех освобожденных территориях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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