Челябинец встретился с президентом Абхазии в составе делегации МГЕР

Молодогвардейцы передадут детям ДНР 50 тонн мандарин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Молодая Гвардия „Единой России“» (МГЕР) поможет доставить более 50 тонн мандаринов детям Донбасса. Об этом сообщил председатель МГЕР Антон Демидов на встрече с президентом республики Абхазии Асланом Бжания. В составе делегации молодогвардейцев был депутат челябинского ЗСО, руководитель направления коммуникаций в центральном штабе МГЕР Дамир Утарбеков.

«В настоящее время мы собираем гуманитарный груз для детей новых российских республик. Готовим к отправке фрукты к новогодним праздникам. Важно, чтобы все было доставлено в срок», — цитирует Демидова телеграм-канал ЕР.

Как сообщил Демидов, мандарины весом в 50 тонн повезут детям Донбасса. Фрукты волонтеры МГЕР планируют распространять во всех освобожденных территориях.