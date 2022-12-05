Путин расширил применение маткапитала

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьный базар. Разное. Курган, многодетная семья, материнство, материнский капитал, дети, мама с детьми, многодетная мама
Маткапитал можно направить на платное образование Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий использование маткапитала для получения платных образовательных услуг. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Семьи с детьми смогут оплачивать платное образование из средств маткапитала без предъявления в Пенсионный фонд договора с образовательной организацией. Также разрешается использовать маткапитал для займов на сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, говорится в документе.

В данный момент маткапитал также можно направить на ипотеку, образование и выплату на второго ребенка. Также введено дополнительное пособие семьям с детьми до трех лет из маткапитала.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий использование маткапитала для получения платных образовательных услуг. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Семьи с детьми смогут оплачивать платное образование из средств маткапитала без предъявления в Пенсионный фонд договора с образовательной организацией. Также разрешается использовать маткапитал для займов на сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, говорится в документе. В данный момент маткапитал также можно направить на ипотеку, образование и выплату на второго ребенка. Также введено дополнительное пособие семьям с детьми до трех лет из маткапитала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...