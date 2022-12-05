Путин расширил применение маткапитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий использование маткапитала для получения платных образовательных услуг. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Семьи с детьми смогут оплачивать платное образование из средств маткапитала без предъявления в Пенсионный фонд договора с образовательной организацией. Также разрешается использовать маткапитал для займов на сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, говорится в документе.
В данный момент маткапитал также можно направить на ипотеку, образование и выплату на второго ребенка. Также введено дополнительное пособие семьям с детьми до трех лет из маткапитала.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий использование маткапитала для получения платных образовательных услуг. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Семьи с детьми смогут оплачивать платное образование из средств маткапитала без предъявления в Пенсионный фонд договора с образовательной организацией. Также разрешается использовать маткапитал для займов на сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, говорится в документе. В данный момент маткапитал также можно направить на ипотеку, образование и выплату на второго ребенка. Также введено дополнительное пособие семьям с детьми до трех лет из маткапитала.