Премьер Албании: Путин поставит Европу на колени

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Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
Конфликт на Украине — инструмент реализации амбиций РФ, считает премьер-министр Албании Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Используя конфликт на Украине, Россия стремится поставить Европу на колени. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама.

«И мне очень, очень ясна ставка на то, чтобы заставить Европу страдать экономически и финансово. <…> Украина это инструмент для реализации амбиций Владимира Путина поставить Европу на колени», — уточнил он в интервью агентству Bloomberg. По мнению премьера, Россия старается посеять беспорядки в Европе.

Ранее сообщалось, что в Албании проходят митинги. Тысячи протестующих вышли с требованием отставки Эди Рамы, пишет RT.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. После начала СВО западные страны начали выступать против РФ и вводить санкции. Правительство РФ утвердило перечень недружественных государств в марте 2022 года, в него, в том числе, входит и Албания.

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Используя конфликт на Украине, Россия стремится поставить Европу на колени. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама. «И мне очень, очень ясна ставка на то, чтобы заставить Европу страдать экономически и финансово. <…> Украина это инструмент для реализации амбиций Владимира Путина поставить Европу на колени», — уточнил он в интервью агентству Bloomberg. По мнению премьера, Россия старается посеять беспорядки в Европе. Ранее сообщалось, что в Албании проходят митинги. Тысячи протестующих вышли с требованием отставки Эди Рамы, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. После начала СВО западные страны начали выступать против РФ и вводить санкции. Правительство РФ утвердило перечень недружественных государств в марте 2022 года, в него, в том числе, входит и Албания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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