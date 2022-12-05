Премьер Албании: Путин поставит Европу на колени 05 декабря 2022 в 20:31 Размер текста - 17 + Конфликт на Украине — инструмент реализации амбиций РФ, считает премьер-министр Албании Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Используя конфликт на Украине, Россия стремится поставить Европу на колени. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама. «И мне очень, очень ясна ставка на то, чтобы заставить Европу страдать экономически и финансово. <…> Украина это инструмент для реализации амбиций Владимира Путина поставить Европу на колени», — уточнил он в интервью агентству Bloomberg. По мнению премьера, Россия старается посеять беспорядки в Европе. Ранее сообщалось, что в Албании проходят митинги. Тысячи протестующих вышли с требованием отставки Эди Рамы, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. После начала СВО западные страны начали выступать против РФ и вводить санкции. Правительство РФ утвердило перечень недружественных государств в марте 2022 года, в него, в том числе, входит и Албания. Используя конфликт на Украине, Россия стремится поставить Европу на колени. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама. «И мне очень, очень ясна ставка на то, чтобы заставить Европу страдать экономически и финансово. <…> Украина это инструмент для реализации амбиций Владимира Путина поставить Европу на колени», — уточнил он в интервью агентству Bloomberg. По мнению премьера, Россия старается посеять беспорядки в Европе. Ранее сообщалось, что в Албании проходят митинги. Тысячи протестующих вышли с требованием отставки Эди Рамы, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. После начала СВО западные страны начали выступать против РФ и вводить санкции. Правительство РФ утвердило перечень недружественных государств в марте 2022 года, в него, в том числе, входит и Албания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям