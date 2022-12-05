Детский омбудсмен призналась в нехватке мест в школах Перми

Светлана Денисова: нехватка мест в пермских школах появилась в последние годы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка в Пермским крае Светлана Денисова призналась, что в последние годы появилась нехватка мест в городских школах и в детских садах. Об этом она рассказала в интервью изданию «Новый Компаньон».

«Мы проанализировали всю массу обращений, и на первое место по количеству вышли жалобы на образование. Остается проблема в этой сфере — нехватка мест в детских садах, преимущественно в Перми и Пермском районе. В последние годы появилась еще и нехватка мест в школах Перми», — сказала детский омбудсмен.

Она уточнила, что с детскими садами в последние годы «стало полегче», места дают, но не всегда в тот, куда хотелось бы родителям. Светлана Денисова отметила, что в регионе также существует проблема, связанная с конфликтными ситуациями между родителями. Уровень агрессии, по ее наблюдениям, в обществе нарастает и люди не умеют конструктивно завершать спорный вопрос. Бывает, что дети уже давно помирились, а родители продолжают выяснять отношения и сводить счеты друг с другом, сообщила Денисова.

Не менее важная проблема, по ее словам, — это неумение сохранять здоровые отношения при разводе. Даже после судебного решения один из родителей, с которым остается ребенок, запрещает другому видеться с ним. Несовершеннолетний имеет право общаться с обоими родителями, подчеркнула детский омбудсмен.