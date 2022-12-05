Американский режиссер Стоун пожалел, что голосовал за Байдена в 2020 году

06 декабря 2022 в 04:52 Размер текста - 17 +

Стоун надеялся, что Байден изменился с возрастом Фото: Официальный сайт президента Украины Американский режиссер и обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун считает, что допустил ошибку, когда проголосовал на выборах президента США в 2020 году за Джо Байдена. Он отметил, что рассчитывал на изменения в характере 46-го президента Америки, но они не произошли. «Я ошибся, проголосовав за этого человека <…> Он всегда был на стороне государства, он всегда поддерживал войны. Барак Обама совершил огромную ошибку, выбрав его. Он так боялся оскорбить истеблишмент (политическая элита, — прим. URA.RU), что ему пришлось выбрать лучшего оттуда. Самый старый дед, а дед оказался очень опасным» — заявил Стоун в интервью сербскому изданию Politika. По его словам, он думал, что Байден с годами стал более зрелым и менее воинственным. Режиссер также добавил свое мнение по поводу политики президента США в отношении России. «Он путает Россию с Путиным и думает, что если он избавится от Путина, то будет управлять Россией, как во времена Ельцина. Но это только мечта», — сказал Стоун. Мужчина уточнил, что у Америки нет надежды на текущие власти и ей требуется новая политическая партия, так как и демократы и республиканцы сейчас действуют одинаково. Ранее URA.RU сообщало, что Стоун также раскритиковал США за использование Украины в своих целях. По его словам, действия его страны оборачиваются против нее самой же. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американский режиссер и обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун считает, что допустил ошибку, когда проголосовал на выборах президента США в 2020 году за Джо Байдена. Он отметил, что рассчитывал на изменения в характере 46-го президента Америки, но они не произошли. «Я ошибся, проголосовав за этого человека <…> Он всегда был на стороне государства, он всегда поддерживал войны. Барак Обама совершил огромную ошибку, выбрав его. Он так боялся оскорбить истеблишмент (политическая элита, — прим. URA.RU), что ему пришлось выбрать лучшего оттуда. Самый старый дед, а дед оказался очень опасным» — заявил Стоун в интервью сербскому изданию Politika. По его словам, он думал, что Байден с годами стал более зрелым и менее воинственным. Режиссер также добавил свое мнение по поводу политики президента США в отношении России. «Он путает Россию с Путиным и думает, что если он избавится от Путина, то будет управлять Россией, как во времена Ельцина. Но это только мечта», — сказал Стоун. Мужчина уточнил, что у Америки нет надежды на текущие власти и ей требуется новая политическая партия, так как и демократы и республиканцы сейчас действуют одинаково. Ранее URA.RU сообщало, что Стоун также раскритиковал США за использование Украины в своих целях. По его словам, действия его страны оборачиваются против нее самой же.