Курганцы испугались, что их выселят в мороз из общежития оборонного завода

По данным представителей завода, люди в общежитии проживали незаконно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана жалуются, что от них требуют освободить общежитие, принадлежащему Курганскому машиностроительному заводу. Свое обращение они оставили в группе соцсети «ВКонтакте» «О, Курган». Представители завода ответили URA.RU, что люди в общежитии живут незаконно.

«Отключили дом от электричества, отопление и вода пока есть, дом отключен от газа. Куда идти людям, у кого отсутствует жилплощадь? На улице зима, много многодетных семей», — указано в посте, опубликованном в группе от имени пользовательницы Ольги Можар.

К посту были прикреплены фотографии объявления и уведомления, размещенных представителями завода. В документах указано, что в здании, расположенном на проспекте Машиностроителей, 17, с 5 декабря планируют провести ремонт. Жильцов попросили освободить помещения до 4 декабря. Уведомление, судя по дате на документе, было размещено в доме 30 ноября. В уведомлении указано, что помещения № 1-20 в общежитии заняты незаконно. Жильцов предупредили, что помещения отключат от электроэнергии, водоснабжения и отопления.

«В ходе проведенной инвентаризации зданий, которые можно использовать для временного проживания новых сотрудников, прибывающих из других регионов, Курганмашзавод обнаружил в принадлежащем ему объекте по проспекту Машиностроителей, 17, незаконно заселившихся лиц. Всех „жильцов“ уведомили о проведении ремонта и попросили освободить своевольно занятые помещения», — рассказали URA.RU в пресс-службе завода. Представители организации отметили, что пока никого не выселяют, а ждут, когда вступит в силу законный механизм, позволяющий собственнику воспользоваться своим правом владения объектом недвижимости.

Сейчас прокуратура формирует предписания, по которым люди, находящиеся в общежитии, будут обязаны выехать по месту прописки в их законные места проживания. В пресс-службе КМЗ добавили, что местные власти предоставят временное жилье тем, кому это потребуется. Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин ответил URA.RU, что жители общежития не сообщали ему об этой проблеме.