05 декабря 2022

В Пермском крае умер 41-летний директор двух лесничеств

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Хребет Зигальга, поселок Верхний Катав, Челябинская область, зима, лес, национальный парк, зигальга, горы
Александр Останин посвятил 21 год лесничеству на севере Пермского края Фото:

В Пермском крае умер директор Красновишерского и Вайского лесничеств Александр Останин. Лесничий посвятил себя северу региона. Он ушел из жизни в возрасте 41 года. Об этом сообщается в группе министерства природных ресурсов Пермского края.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 6 декабря на 42-м году ушел из жизни директор Красновишерского и Вайского лесничеств Александр Николаевич Останин», — говорится в группе. Лесничий проработал в лесохозяйственной сфере 21 год.

Останин начал работать слесарем по ремонту лесозаготовительного оборудования в «Вишератрансе» и «Лесной транспортной компании». Позже устроился в Вайский леспромхоз, откуда в 2012 году перешел в руководители Чердынского лесничества. В 2020 году стал директором Вайского и Красновишерского лесничеств. Министерство отмечает, что Останин был справедливым, внимательным и отзывчивым с коллегами.

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В Пермском крае умер директор Красновишерского и Вайского лесничеств Александр Останин. Лесничий посвятил себя северу региона. Он ушел из жизни в возрасте 41 года. Об этом сообщается в группе министерства природных ресурсов Пермского края. «С глубоким прискорбием сообщаем, что 6 декабря на 42-м году ушел из жизни директор Красновишерского и Вайского лесничеств Александр Николаевич Останин», — говорится в группе. Лесничий проработал в лесохозяйственной сфере 21 год. Останин начал работать слесарем по ремонту лесозаготовительного оборудования в «Вишератрансе» и «Лесной транспортной компании». Позже устроился в Вайский леспромхоз, откуда в 2012 году перешел в руководители Чердынского лесничества. В 2020 году стал директором Вайского и Красновишерского лесничеств. Министерство отмечает, что Останин был справедливым, внимательным и отзывчивым с коллегами.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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