В Пермском крае умер 41-летний директор двух лесничеств

Александр Останин посвятил 21 год лесничеству на севере Пермского края Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае умер директор Красновишерского и Вайского лесничеств Александр Останин. Лесничий посвятил себя северу региона. Он ушел из жизни в возрасте 41 года. Об этом сообщается в группе министерства природных ресурсов Пермского края.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 6 декабря на 42-м году ушел из жизни директор Красновишерского и Вайского лесничеств Александр Николаевич Останин», — говорится в группе. Лесничий проработал в лесохозяйственной сфере 21 год.

Останин начал работать слесарем по ремонту лесозаготовительного оборудования в «Вишератрансе» и «Лесной транспортной компании». Позже устроился в Вайский леспромхоз, откуда в 2012 году перешел в руководители Чердынского лесничества. В 2020 году стал директором Вайского и Красновишерского лесничеств. Министерство отмечает, что Останин был справедливым, внимательным и отзывчивым с коллегами.