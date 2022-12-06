Пермские власти массово набирают водителей и дорожных рабочих

Водителям экскаваторов обещают зарплату 43 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края срочно ищет прорабов, мастеров СМР, механиков, водителей и дорожных рабочих. Объявление о вакансиях появилось в официальном telegram-канале министерства транспорта Пермского края.

«У тебя есть права и большое желание работать? Тогда тебе к нам. Для производства работ по содержанию автомобильных дорог требуются рабочие», — указано в посте.

В центральный район Перми требуются прорабы, мастера СМП и механики на зарплату в 45-60 тысяч рублей. Также нужны водители грузовых автомобилей, автогрейдеров, экскаваторов, тракторов, снегопогрузчиков. Зарплата — от 43 тысяч рублей. А дорожным рабочим готовы платить 35 тысяч рублей. В посте отметили, что иногородним работникам предоставляется жилье.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми ищут желающих строить жилье, в которое потом заселят сирот. Работники нужны в Осе.