Пермские власти массово набирают водителей и дорожных рабочих

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Ремонтные работы на ул. Мальцева. Курган, экскаватор, зима, жкх, ремонт дороги, ремонт, стройка
Водителям экскаваторов обещают зарплату 43 тысячи рублей Фото:

Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края срочно ищет прорабов, мастеров СМР, механиков, водителей и дорожных рабочих. Объявление о вакансиях появилось в официальном telegram-канале министерства транспорта Пермского края.

«У тебя есть права и большое желание работать? Тогда тебе к нам. Для производства работ по содержанию автомобильных дорог требуются рабочие», — указано в посте.

В центральный район Перми требуются прорабы, мастера СМП и механики на зарплату в 45-60 тысяч рублей. Также нужны водители грузовых автомобилей, автогрейдеров, экскаваторов, тракторов, снегопогрузчиков. Зарплата — от 43 тысяч рублей. А дорожным рабочим готовы платить 35 тысяч рублей. В посте отметили, что иногородним работникам предоставляется жилье.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми ищут желающих строить жилье, в которое потом заселят сирот. Работники нужны в Осе.

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Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края срочно ищет прорабов, мастеров СМР, механиков, водителей и дорожных рабочих. Объявление о вакансиях появилось в официальном telegram-канале министерства транспорта Пермского края. «У тебя есть права и большое желание работать? Тогда тебе к нам. Для производства работ по содержанию автомобильных дорог требуются рабочие», — указано в посте. В центральный район Перми требуются прорабы, мастера СМП и механики на зарплату в 45-60 тысяч рублей. Также нужны водители грузовых автомобилей, автогрейдеров, экскаваторов, тракторов, снегопогрузчиков. Зарплата — от 43 тысяч рублей. А дорожным рабочим готовы платить 35 тысяч рублей. В посте отметили, что иногородним работникам предоставляется жилье. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми ищут желающих строить жилье, в которое потом заселят сирот. Работники нужны в Осе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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