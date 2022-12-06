Baza: расстрелявший восемь сослуживцев Шамсутдинов попросился в ЧВК «Вагнер»

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Рамиля Шамсутдинова пока не взяли в ЧВК «Вагнер» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Осужденный за убийство сослуживцев Рамиль Шамсутдинов попросился в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Шамсутдинов записался добровольцем на спецоперацию, но Рамиля не взяли», — пишет Baza со ссылкой на источники. Telegram-канал отмечает, что его не взяли в ЧВК «Вагнер», так как уже набрали достаточное количество человек.

URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Конкорд», связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным, создавшим ЧВК «Вагнер», и в УФСИН Тюменской области. На момент публикации материала ответа не поступило.

Шамсутдинов осужден за убийство восьми сослуживцев в Забайкалье, сообщает Life. По версии следствия, в 2019 году он расстрелял военнослужащих во время смены караула Также он ранил двух человек. Его приговорили к 24 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, передает РАПСИ.

Обновлено в 21:22: компания «Конкорд» не стала раскрывать информацию. «Эти данные являются непубличными и не могут быть предоставлены», — заявили в пресс-службе.

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Осужденный за убийство сослуживцев Рамиль Шамсутдинов попросился в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Шамсутдинов записался добровольцем на спецоперацию, но Рамиля не взяли», — пишет Baza со ссылкой на источники. Telegram-канал отмечает, что его не взяли в ЧВК «Вагнер», так как уже набрали достаточное количество человек. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Конкорд», связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным, создавшим ЧВК «Вагнер», и в УФСИН Тюменской области. На момент публикации материала ответа не поступило. Шамсутдинов осужден за убийство восьми сослуживцев в Забайкалье, сообщает Life. По версии следствия, в 2019 году он расстрелял военнослужащих во время смены караула Также он ранил двух человек. Его приговорили к 24 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, передает РАПСИ. Обновлено в 21:22: компания «Конкорд» не стала раскрывать информацию. «Эти данные являются непубличными и не могут быть предоставлены», — заявили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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