06 декабря 2022

В Кургане назвали возраст детей, которые чаще болеют ОРВИ и гриппом

Заболеваемость ОРВИ среди детей в Курганской области превысила порог на 21%
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе болеют более пяти тысяч подростков Фото:

В Курганской области заболеваемость ОРВИ среди детей превысила порог на 21%, чаше всего болеют подростки старше 15 лет. Об этом рассказал первый заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко в прямом эфире ЦУР во «ВКонтакте».

«Дети болеют активнее: до двух лет болеют чуть больше тысячи человек, это выше предельного порога почти на 20%, темп прироста за неделю составил 12%. В возрасте от 3 до 6 лет болеют около 1,5 тысяч детей, что выше предельного порога почти на 25%, темп прироста — 17%. От 7 до 14 лет — почти 1300 человек, чуть больше 23%, темп прироста — чуть больше 16%. Старше 15 лет болеет более 5 тысяч человек, выше порога на 20%. В среднем по всем возрастным группа порог превышен на 21%», — рассказала Шевченко.

Шевченко посоветовал при первых признаках заболевания обращаться к врачу, если самочувствие позволяет пойти в поликлинику, либо вызвать врача на дом. Если есть тошнота, рвота, ухудшение самочувствия необходимо вызвать скорую помощь. Чем раньше обратиться к врачу, тем проще пройдет лечение, отметил он.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за неделю резко выросло количество заболевших ОРВИ. Темп прироста заболеваемости составил 17,8%, общий порог заболеваемости превышен на почти 22%. За прошедшую неделю было зарегистрировано более 9 тысяч случаев ОРВИ и четыре случая гриппа. В регионе закрыли на карантин три школы полностью и 29 — частично. Всего в области зарегистрировано 10 случаев гриппа (чаще А (H1N1) или «свиной грипп»), в большинстве случаев заболевшие — дети.

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В Курганской области заболеваемость ОРВИ среди детей превысила порог на 21%, чаше всего болеют подростки старше 15 лет. Об этом рассказал первый заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко в прямом эфире ЦУР во «ВКонтакте». «Дети болеют активнее: до двух лет болеют чуть больше тысячи человек, это выше предельного порога почти на 20%, темп прироста за неделю составил 12%. В возрасте от 3 до 6 лет болеют около 1,5 тысяч детей, что выше предельного порога почти на 25%, темп прироста — 17%. От 7 до 14 лет — почти 1300 человек, чуть больше 23%, темп прироста — чуть больше 16%. Старше 15 лет болеет более 5 тысяч человек, выше порога на 20%. В среднем по всем возрастным группа порог превышен на 21%», — рассказала Шевченко. Шевченко посоветовал при первых признаках заболевания обращаться к врачу, если самочувствие позволяет пойти в поликлинику, либо вызвать врача на дом. Если есть тошнота, рвота, ухудшение самочувствия необходимо вызвать скорую помощь. Чем раньше обратиться к врачу, тем проще пройдет лечение, отметил он. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за неделю резко выросло количество заболевших ОРВИ. Темп прироста заболеваемости составил 17,8%, общий порог заболеваемости превышен на почти 22%. За прошедшую неделю было зарегистрировано более 9 тысяч случаев ОРВИ и четыре случая гриппа. В регионе закрыли на карантин три школы полностью и 29 — частично. Всего в области зарегистрировано 10 случаев гриппа (чаще А (H1N1) или «свиной грипп»), в большинстве случаев заболевшие — дети.
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