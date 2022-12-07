В курганских ювелирных магазинах стали чаще покупать подарки на Новый год

На Новый год курганцы задумываются над подарками из золота Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ювелирных магазинах Кургана вырос спрос на украшения из золота в качестве подарка на Новый год. Об этом рассказали продавцы торговых точек корреспонденту URA.RU.

«Заметно то, что люди начинают посещать магазин и выбирать ювелирные украшения в качестве подарка. Чаще стали брать золотые украшения: серьги, кольца и браслеты. Думаю ажиотаж начнется в 20 числах декабря, уже ближе к Новому году. Сейчас покупают не многие, но люди приходят посмотреть, прицениться», — говорят продавцы-консультанты магазинов. Чаще всего покупателей интересуют украшения с символами знаков зодиака.

Сообщается, что в данный момент в магазинах пока нет новогодних скидок. В местных ювелирных сейчас действуют стандартные акции. Корреспонденту URA.RU пояснили, что о новогодних скидках станет известно к концу месяца, потому что именно тогда цены снижают.

Ранее URA.RU писало, что курганцы нашли, где дешевле отдохнуть на новогодних праздниках. Для отдыха на Новый год местные жители чаще всего выбирают города России. Расценки на заграничный отдых значительно выше, чем на родине.