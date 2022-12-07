Пермяк продает медаль, учрежденную Николаем II

08 декабря 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Сертификатов и документов медали у пермяка нет Фото: Николай Бастриков © URA.RU Житель Перми выставил на продажу медаль «За поход на Китай», которую учредил последний император Российской империи Николай II в 1901 году. Стоимость раритетной награды составляет 14,9 тысяч рублей. Объявление о продаже опубликовано на портале «Авито». «Медаль за поход в Китай, стоимость — 14 977 рублей», — говорится в объявлении. Медаль изготовлена из бронзы. Как рассказал продавец, сертификатов и документов на государственную награду у него нет. Пермяк сам приобрел медаль около 12 лет назад. Тогда, по его словам, на награде еще было серебро. На лицевой стороне медали изображен вензель Николая II в виде буквы «Н», римской цифры «II», а также короны. На обратной стороне — полукругом надпись «За поход в Китай» и в центре: «1900-1901», внизу изображена шашка, скрещенная с винтовкой и перекрытая якорем. Награду вручали военным и гражданским из Российской империи, которые участвовали в подавлении Ихэтуаньского восстания в Китае в конце XIX — начале XX века. Лицевая сторона медали Авито Обратная сторона медали «Авито»

Житель Перми выставил на продажу медаль «За поход на Китай», которую учредил последний император Российской империи Николай II в 1901 году. Стоимость раритетной награды составляет 14,9 тысяч рублей. Объявление о продаже опубликовано на портале «Авито». «Медаль за поход в Китай, стоимость — 14 977 рублей», — говорится в объявлении. Медаль изготовлена из бронзы. Как рассказал продавец, сертификатов и документов на государственную награду у него нет. Пермяк сам приобрел медаль около 12 лет назад. Тогда, по его словам, на награде еще было серебро. На лицевой стороне медали изображен вензель Николая II в виде буквы «Н», римской цифры «II», а также короны. На обратной стороне — полукругом надпись «За поход в Китай» и в центре: «1900-1901», внизу изображена шашка, скрещенная с винтовкой и перекрытая якорем. Награду вручали военным и гражданским из Российской империи, которые участвовали в подавлении Ихэтуаньского восстания в Китае в конце XIX — начале XX века.